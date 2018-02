Estudiantes critican salida del Centro Democrático en foro

Cinco candidatos a la Cámara por Bogotá, de ocho que fueron invitados, se mantuvieron para verse cara a cara con los estudiantes del Gimnasio Moderno y con ellos debatir diferentes temas. Ciudad, Congreso, violencia, inseguridad, desigualdad y corridas de toros, entre otros temas, fueron el telón de fondo.

La polémica en el inicio del debate la puso el candidato Edward Rodríguez, del Centro Democrático (CD), quien se abstuvo de responder la primera pregunta al percatarse de que en el mismo escenario estaba Sergio Marín, cabeza de lista del partido Farc. Y así fue que abandonó el foro.



Esto valió para que los demás candidatos pusieran sobre la mesa el debate en medio de la diferencia, la participación y las decisiones que se toman en el Congreso, situación que al final fue recogida por varios estudiantes, que rechazaron la salida intempestiva de Rodríguez y la calificaron como un irrespeto.



El estudiante Juan Felipe Apráez, de noveno grado y moderador del foro ‘Por Bogotá preguntamos’, advirtió que este escenario es para “desencapsular los temas” y conocer, en este caso, las propuestas de candidatos de diferentes corrientes.

​

Para su compañero Simón Cortés, los temas fueron claves, pues se trata de tener la realidad del país como los toros y la violencia intrafamiliar. “Y salieron ideas innovadoras como las del candidato (Germán) Navas Talero, del Polo Democrático, que tiene experiencia y es fiel a sus ideas” y que contrastó con la actitud del candidato del CD, “que hace que ambientes violentos de los que estamos saliendo en el país ahora se repitan por no permitirse el debate”, apuntó Cortés.

Hace que ambientes violentos de los que estamos saliendo en el país ahora se repitan por no permitirse el debate FACEBOOK

TWITTER

Salvo esta situación, el debate se dio en medio del respeto. Para muchos, faltó la presencia de los candidatos de los partidos de ‘la U’, de Cambio Radical, Mira y el propio Centro Democrático.



Más de 200 estudiantes vieron que los aspirantes a ocupar una de las 18 curules a las que tiene derecho Bogotá coincidieron en temas como la importancia de la educación, la lucha contra la violencia intrafamiliar y un tema que hoy es sensible a los estudiantes: las corridas de toros. Por eso querían conocer su opinión de primera mano.



Frente a la pregunta de cómo generar integración en una sociedad dividida, María José Pizarro, de la Lista de la Decencia, dijo que se deben garantizar los derechos básicos y saldar la deuda social. Entre tanto, Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, indicó que los 32 billones que se van para la guerra deben ir a educación, salud y cultura.



Miguel Aguilera, de Opción Ciudadana, enfiló sus propuestas hacia una reforma educativa con miras al emprendimiento.



Sobre la importancia del debate, el rector del Gimnasio Moderno, Víctor Alberto Gómez Cusnir, dijo que esta institución “tiene una tradición democrática importante, donde se discuten las ideas libremente y se forman las actitudes políticas y ciudadanas a través del contacto directo con los protagonistas electorales en Colombia”.

Y qué es lo que opinan de las corridas de toros

Sergio Marín. Partido de la Farc



Nos oponemos a cualquier forma de maltrato animal que sea planificado con ese fin específico. Consideramos que la humanidad debe continuar en ese proceso de avance, de seguro, alcanzando cada vez mayores niveles que le permita entender, de forma paulatina, la preservación de la naturaleza.



María José Pizarro. Lista de la Decencia



Estamos en la defensa de la vida en todas sus expresiones y, por lo tanto, en contra de las corridas de toros. Las nuevas generaciones estamos haciendo una reflexión profunda al respecto y tenemos derecho a decidir qué tradiciones culturales siguen o no, como la ablación (mutilación genital).



Juan Carlos Losada. Partido Liberal



Soy autor de la ley 1774 que penalizó el maltrato animal y que declaró a los animales como seres que sienten. Hoy tienen otro estatus jurídico. Eso abrió una puerta en la legislación de los animales. Y soy coautor del proyecto de ley que cursa, para acabar con las corridas de toros. Ninguna forma de tortura es una forma de cultura.



Miguel Aguilera. Opción Ciudadana



No estoy de acuerdo con ningún tipo de maltrato animal y mucho menos cuando se convierte en un show, cuando se convierte en un espectáculo, cuando se convierte en un negocio que beneficia solo a unos pocos. Celebro también que cada vez son menos los que asisten a ese tipo de espectáculos.



Germán Navas. Polo Democrático



No concibo el maltrato animal, no concibo que un ser consciente y aparentemente racional pueda solazarse con la muerte de un animal y aplaudir al que lo hace sufrir. Eso no es arte. Estuvo a punto de aprobarse la ley que prohibía las corridas, pero el presidente de la Cámara demoró la votación.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

@BOGOTAET