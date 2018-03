Más de 9.500 habitantes de la calle deambulan por toda la ciudad

Durante 15 días, 350 censistas del Dane y la Secretaría de Integración Social se encargaron de hallar en puentes, caños y parques de toda la ciudad a 9.538 personas (8.477 hombres y 1.061 mujeres) que hoy viven en las calles de Bogotá.

Este ejercicio, que se realizó a finales del 2017, formó parte del séptimo censo de esta población que se hace en la capital y que arrojó –como una de sus principales conclusiones– que el número de personas en esta condición continúa siendo más o menos igual al de hace siete años.



El último conteo que se realizó fue en el año 2011. En ese momento se registraron 9.614 habitantes de calle, 76 más que los hallados el año anterior. Pese a que la disminución no es significativa, el alcalde Enrique Peñalosa advirtió que la lectura de estos datos debe hacerse sobre la relación por cada 100.000 habitantes.



“La población en general de Bogotá ha crecido, pero la tasa de estas personas bajó. Pasamos de 1,3 habitantes de calle por cada 100.000 habitantes a 1,2, lo que significa que se detuvo el crecimiento”, manifestó el mandatario.



Lo que se buscó con esta iniciativa fue georreferenciarlos, conocer información básica como edad, sexo, nivel educativo, de dónde es, entre otras, e indagar sobre sus condiciones de vida y las formas en las que generan ingresos.



Con estos insumos de ubicación, la administración busca que las acciones para combatir la habitabilidad en calle sean más efectivas, como por ejemplo lo que sucede en el caño de la calle 6.ª con carrera 30, que de acuerdo con habitantes del sector, se ha convertido en una pesadilla que hasta el momento no tiene solución.



“Habitantes de calle siempre ha habido en los canales, nosotros hacemos todos los días intervenciones en el canal de la 6.ª, con los Ángeles Azules, con la Policía, porque ese lugar se ha convertido en un sitio de distribución de droga, no es un refugio para ciudadanos sin vivienda, en un centro de criminalidad”, expresó sobre esto el alcalde.

Datos relevantes

Uno de los resultados importantes de este censo es la disminución de los homicidios. En el 2015 asesinaron a 56 habitantes de la calle; en el 2016, 30 y el en 2017, 25. El Distrito explica que estos resultados se deben a la intervención a la calle del ‘Bronx’, a la desarticulación de más de 400 bandas criminales y a la titánica labor de 700 Ángeles Azules que día y noche caminan la ciudad intentando convencer a estas personas de que inicien un proceso de rehabilitación.



Sobre esto, la secretaria de Integración Social, Cristina Vélez, contó que solo en el 2017, de la mano del Idiprón, fueron atendidas más de 11.000 personas en habitabilidad de calle o en riesgo de caer. De estos, 2.100 ingresaron a un proceso de rehabilitación y 400 terminaron satisfactoriamente, lo que significa que están reconstruyendo sus vidas.



El sondeo permitió establecer que la mayoría de esta población (39,7 %) sobrevive del reciclaje. Un 19 por ciento lo hace de pedir dinero en la calle o ‘retacar’; 17,7 %, limpiando vidrios en las vías; 5,7 %, robando; 3,1 %, cantando, haciendo malabares o similares y un 1,1 % ejerce la prostitución.



Por otro lado, las condiciones de salud de estas 9.538 personas también fueron valoradas. El 33 % de los habitantes de calle manifestaron haber tenido algún problema de salud en los treinta días previos al censo. De estos, el 42 % asistió a un centro médico, 8,5 % no fue atendido y el 40 % no hizo nada para tratar el problema. La vulnerabilidad de estas personas también quedó en evidencia. El 48 % de ellas dijo haber sido víctima de golpes, disparos, lesiones con arma blanca, amenazas o insultos.



“El 22,5 % ha sido perseguido por integrantes de una olla; el 12 % ha sido forzado a cumplir con tareas en contra de su voluntad; el 11 % ha tenido problemas con grupos juveniles (barras bravas o ‘calvos’) y el 14 %, con la comunidad”, afirmaron en la Secretaría de Integración Social.



Finalmente, el estudio reveló que las principales motivaciones para iniciar la habitabilidad en calle son el consumo de sustancias psicoactivas (38 %) y los conflictos o dificultades familiares (33 %). En relación con las razones para continuar en estas condiciones, el 38 % dijo hacerlo por su dependencia a las drogas y el 14%, por gusto personal.

En 15 días, 467 personas se encargaron de realizar el censo

Para llevar a cabo este proceso, según explicó el Dane, se usaron tres estrategias de recolección de información. La primera de ellas fue un barrido en las calles que consistió en búsquedas por parques, canales, cambuches, cuerpos de agua, etc., en dos turnos; de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 10 de la noche a 5 de la mañana. Este trabajo tardó 15 días y contó con 467 personas, tanto de la Secretaría de Integración Social como del Dane. También se tuvieron en cuenta puntos fijos, es decir, centros de atención del Distrito como los hogares de paso. Por último se hicieron convocatorias a las que asistieron de manera voluntaria estas personas. Para atender a esta comunidad, el Distrito anunció que este año está programado poner en funcionamiento cinco centros con nuevos servicios, una casa de egreso, una comunidad de vida para personas mayores, un hogar de paso para carreteros y sus mascotas, entre otros.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

En Twitter: @BOGOTAET