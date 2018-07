Cuento de hadas para 155 quinceañeras en el parque Jaime Duque

Esta vez la historia no tuvo como protagonistas a chicos amenazados por la droga ni a jóvenes blanco de pandillas. No es una historia de violencia en las comunas o enfrentadas por fronteras invisibles.



¡No! Esta vez, las protagonistas del cuento de hadas fueron 155 princesas de escasos recursos que, ante la precaria situación de sus familias, no hubieran podido soñar con una fiesta de 15 años llena de gala, limosinas, sorpresas y diversión.

Se trató de una celebración con todas las de la ley, en la que los vestidos pomposos, las zapatillas reales y los mariachis se dieron cita en la tarde de este sábado en el Parque Jaime Duque a donde llegaron en fastuosos carros.



La fiesta empezó el viernes con un paseo en globo sorpresa para las 155 adolescentes que se divirtieron toda la tarde.

Esta es una de las iniciativas de Lizeth Andrea Reina Bulla, la primera dama del municipio de Tocancipá, en su programa de la defensa de niñas menos favorecidas.



La fiesta hizo parte del programa Salvando Vidas, que ha sido aplaudido por demás mandatarios de la Sabana y del propio alcalde Walfrando Adolfo Forero Bejarano.



El proyecto ya tuvo una primera versión con 101 niñas y esta vez fueron 155 las homenajeadas. El evento principal contó con una eucaristía. Después varias limosinas las transportaron hasta el Parque Jaime Duque, en donde tuvo lugar la fiesta para las adolescentes y familiares. Los juegos pirotécnicos fueron otro los atractivos del evento.



La serenata corrió por cuenta del mariachi Garibaldi y el finalista de Yo me llamo Don Omar, entre otros artistas que también aceptaron hacer parte de esta invitación. El regalo incluyó el vestido, los zapatos y el maquillaje.

La fiesta contó con la presencia de los familiares de las homenajeadas. Foto: archivo particular

A lo largo del proceso se identificó además a los padres y madres que no podían costear su vestido y también se gestionó su confección.



De acuerdo con la primera dama del municipio, la preparación comenzó hace aproximadamente un año mientras se les hizo seguimiento a las familias.



"La idea surgió luego de hallar a una madre llorando al no tener cómo celebrar el paso de niña a mujer de su hija, que tanto lo merecía".



Se trata además de un proyecto que no es solo una fiesta. Es una iniciativa de vida de transformación de familia y de dejar huella.



ELTIEMPO.COM