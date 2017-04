Consternación por casos de maltrato animal en Usme y Sumapaz

La muerte de 13 perros, ocho palomas y dos gatos, por aparente envenenamiento en Usme, y un video en el cual se evidencia cómo un soldado profesional del Ejército Nacional maltrata a una perra de raza labrador hasta el punto de hacerla desmayar, en el batallón de Sumapaz, provocaron indignación y repudio entre la ciudadanía.

En Usme, solo este fin de semana hallaron 23 animales muertos, entre perros, gatos y palomas, según informó la gerencia de Protección Animal. Al parecer habrían comido salchichón y pan envenenado, el cual encontraron los vecinos en bolsas plásticas frente a un colegio del barrio Villa Alemana.



“Aquí, en Usme ya había ocurrido una situación similar en diciembre de 2016. En ese entonces, aunque la comunidad afirmó que había 40 perros muertos, solo hallamos 12; claro está que esto ocurrió porque algunos ciudadanos ya habían sepultado a otros canes”, declaró Jorge Eliécer Peña, alcalde de la localidad.

Agreden a labrador en batallón



Por otra parte, en el batallón de Sumapaz, el soldado identificado como Óscar Macías Obaqui, según un comunicado oficial del Ejército, intentó ahorcar a una perra hasta hacerla desmayar.

La situación fue grabada por otro soldado que denunció el maltrato ante sus superiores.



“Yo ya había visto que el soldado le pegaba a la perrita; entonces, cuando ella se soltó, él se fue a buscarla. Yo me fui atrás, y cuando lo vi ya tenía a la perrita colgada”, relató el uniformado testigo del hecho, que se hizo viral en las redes.



El problema, según Clara Lucía Sandoval, directora de la gerencia de Protección Animal, es que no obstante las denuncias de este tipo de sucesos, no se sanciona a los culpables. “Nosotros apoyamos a los ciudadanos a interponer las denuncias de manera formal. Es a la Fiscalía a quien se le deben exigir los resultados”, manifestó Sandoval.



El Ejército confirmó que se abrió una investigación disciplinaria y se instaurará una denuncia penal contra el soldado.

Cárcel a los agresores

La pena oscila entre los 12 y 36 meses.



En la Ley 1774 de 2016 contra el maltrato animal se establece que quien, por cualquier medio o procedimiento, maltrate a un animal doméstico y no le cause la muerte o le genere graves lesiones pagará entre 5 y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Si el individuo mata al animal o le deja graves heridas, pagará de 12 a 36 meses de prisión. Si el victimario es funcionario público, la pena puede aumentar de tres cuatro veces.



BOGOTÁ

