Caso de embarazada herida en atraco conmociona al barrio Rosales

La tranquilidad del barrio Rosales, un exclusivo sector de Chapinero, se ha visto alterada en las últimas semanas por varios hechos de inseguridad. El último caso, y que tiene consternada a la ciudad, es el de Adriana Sobrero Salazar, una mujer de 30 años en estado de embarazo que fue atacada a tiros por delincuentes que le robaron su camioneta.

La víctima llegaba sobre las 10:30 de la noche del lunes 15 de enero a su casa ubicada en la calle 74 con carrera 3.ª cuando hombres en dos motos la abordaron justo a la entrada de su parqueadero, le propinaron tres disparos y se llevaron el vehículo, avaluado en unos 150 millones de pesos.



De inmediato, una ambulancia de la Secretaría de Salud llegó al lugar, la atendieron y trasladaron de urgencia a la clínica del Country, donde este jueves, por fortuna, se encuentra estable, igual que el bebé. Adriana contrajo matrimonio el 6 de mayo del 2017 en la Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín con Andrés Gutiérrez Cáceres, hijo de Miguel Ignacio Gutiérrez Navarro, quien forma parte actualmente de la junta directiva del canal RCN Televisión.



La alegría, elegancia y amor rodearon la boda de esta joven pareja, que estuvo acompañada, según lo registró la publicación 'Jet Set', por reconocidas personalidades del ámbito nacional, como el empresario Carlos Ardila Lülle, Mariano Ospina Hernández, la actual candidata presidencial Marta Lucía Ramírez y el político Óscar Iván Zuluaga, entre otras reconocidas figuras del país.



Sobre este lamentable caso, el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía Londoño, informó el miércoles que hay una recompensa de 15 millones de pesos para la persona que entregue pistas sobre los responsables.



Por su parte, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, tildó a los delincuentes de “criminales de la peor calaña y miserables” y advirtió que se están adelantando todas las investigaciones para esclarecer lo sucedido. “Me duele especialmente el acto criminal y cobarde de quienes balearon a una mujer embarazada antenoche. Son criminales de la peor calaña, estamos haciendo todo lo posible para capturar a estos delincuentes”, sostuvo el mandatario durante un evento en el Cantón Norte.



Sin embargo, lo que le sucedió a Adriana, de acuerdo con versiones de habitantes de Rosales, no es un caso aislado. El 11 de enero hubo un intento de robo a otra mujer, que también estaba ingresando en su camioneta al parqueadero de su casa, en esta misma zona. “Cuando ya el portero me había abierto el garaje, se acercaron dos tipos en moto y armados, inmovilizaron al portero y atacaron mi carro intentando abrir mi puerta y golpeando el vidrio con el arma”, manifestó la víctima.



En videos captados por cámaras de los conjuntos se puede apreciar una banda que se transporta hasta en tres motocicletas y que se ha convertido en la pesadilla de los residentes.



Otro caso de violencia en Rosales sucedió el sábado 4 de noviembre del año pasado, sobre las 8 de la noche, cuando hombres en moto asesinaron a un pasajero de un taxi que iba por la avenida Circunvalar con calle 76.



“Eso pasó prácticamente al frente del CAI de Rosales. Pese a la algarabía, pitos y demás de los vecinos, el motociclista salió raudo y escapó en las barbas de la Policía. A esa hora solo había en el CAI un uniformado a pie. Los refuerzos llegaron 20 minutos después. Como era de esperar, los sicarios alzaron vuelo mucho antes”, contó Andrés Espinosa Fenwart, quien se autodenominó como un ciudadano preocupado.



Y no es el único. Camilo Reales, un habitante de la zona, ha denunciado en varias oportunidades la inseguridad del sector y alertado sobre la poca presencia de patrullas y uniformados.



“Falta que el general de la Policía dimensione lo que pasa acá, se lo hemos venido diciendo desde el 2013: a la zona pueden llegar más personas que a la 93 y los dos patrulleros no dan abasto”, lamentó Reales.



Residentes del barrio anunciaron para este jueves, a las 6:30 de la tarde, una marcha para protestar por la inseguridad en el sector, la cual saldrá desde la calle 72 con 7.ª.

Mejía recordó que cualquier información que se tenga sobre los responsables del ataque contra Adriana se puede entregar a la línea 123 o al número celular 314 217 5715.

Preocupa la inseguridad

En el barrio Rosales, los vecinos se encuentran conmocionados por el ataque del que fue víctima Adriana Sobrero. La tranquilidad de las calles de este sector de la localidad de Chapinero está alterada; varios residentes cuentan que ya no se atreven a caminar y ahora sienten que ir en carro también es un riesgo.



“Estamos cansados de tanta inseguridad, todos los días sabemos, por medio de los grupos en WhatsApp, de un atraco o de un intento de atraco. El caso de la mujer a la que le dispararon es la tapa de la situación que vivimos. Por eso, este jueves, a las 6:30 de la tarde, vamos a marchar desde la calle 72 con 7.ª”, dijo uno de los vecinos.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

@oscarmurillom