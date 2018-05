La ruta trágica de la menor de tres años agredida en Bogotá

Desde la violación y el homicidio de la pequeña Yuliana Samboni el 4 de diciembre del 2016, la ciudad no se sentía tan conmocionada. El asesinato a golpes de una niña de 3 años por su padrastro en Soacha y la violación y tortura de otra pequeña de la misma edad en el centro de Bogotá generaron esta semana una movilización ciudadana de rechazo.

La tragedia de esta última estaba anunciada. En el 2016, la menor ya había estado bajo la protección del ICBF después de que se determinó que con el cuidado de su madre estaba en un grave riesgo.



“La niña estuvo con nosotros en protección especial. El defensor de familia a cargo realizó las investigaciones con un trabajador social y un psicólogo y determinó que la persona garante era la abuela materna. Se reintegra con ella, en Yopal, Casanare, y realizamos los seguimientos que arrojaron que estaba bien con la abuela”, explicó Diana Arboleda, directora de la seccional Bogotá del ICBF.

Sin embargo, el año pasado la mujer denunció que la madre de la niña se había llevado a su nieta y que no sabía dónde estaba. A su vez, confirmó la funcionaria, se activaron con las autoridades correspondientes todos los protocolos de búsqueda inmediata.



Este rastreo terminó el pasado lunes 30 de abril, cuando fue dejada por un desconocido en el hospital El Guavio en un estado de salud deplorable, por lo que tuvo que ser trasladada a la clínica Santa Clara, en el centro de la ciudad.

“La niña llega al centro médico en condiciones críticas, tiene varios signos de maltrato y de que fue víctima de acciones de tortura, pero esperamos que evolucione”, manifestó Diana Arboleda.



Mientras la pequeña se recupera de sus heridas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Santa Clara, entre ellas quemaduras en varias partes de su cuerpo y golpes en su cabeza, el CTI de la Fiscalía está adelantando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del sujeto que dejó a la niña en El Guavio y también a la madre.



De hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá ofreció una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quien dé información que permita ubicar al responsable de este hecho de violencia que habría sucedido dentro de un establecimiento de la localidad Santa Fe, donde se ofrece de manera indebida el cuidado a niños hijos de personas que trabajan en las noches en esta zona de la ciudad.



“Lamentamos estos hechos e invitamos a los padres de familia para que no abandonen a los menores o los lleven a lugares que no son adecuados”, comunicó el coronel Javier Martín, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Sobre estos lugares donde de manera irregular se estarían prestando servicios de cuidado a menores de edad, el ICBF señaló que están trabajando con las autoridades correspondientes para ubicarlos e intervenirlos.



“Son sitios que precisamente al ser clandestinos no se conoce dónde quedan fácilmente, venimos trabajando en la zona con la comunidad, haciendo sensibilización y en un trabajo constante con la Policía de Infancia tratando de identificar dónde se están dando estos cuidados”, comentó Diana Arboleda, directora del ICBF seccional Bogotá.



Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el primer trimestre de este año se iniciaron 414 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a niños y niñas en Bogotá, es decir, casos de menores víctimas de maltrato. Pese a este dato, el mismo ICBF reveló que en el 2017 hubo 1.962 ingresos, 67 menos que en el 2016, cuando se reportaron 2.029.



Estos sucesos generaron que las autoridades pusieran de nuevo sus ojos en la infancia de la ciudad.



“Me duele profundamente la agresión contra una niña de tan solo tres años. Médicos del hospital Santa Clara hacen su mejor esfuerzo para salvarle la vida. Rechazamos esta y todas las violencias contra niñas y jóvenes”, declaró después de conocer la información Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá.



Las muestras de rechazo también vinieron de la ciudadanía, que de manera masiva protestó el viernes en la noche en la calle 22 con carrera 15, en la localidad de Santa Fe, sector en el que habría sido agredida la niña.

Ataques sexuales contra los menores

La violencia sexual, de la que también habría sido víctima la pequeña de tres años agredida en el centro de la ciudad, es un fenómeno que aunque baja en la ciudad, sigue siendo dramático. Entre el 2015 y el 2017 (tomando datos entre enero y septiembre) se registraron en la capital del país 5.563 agresiones de este tipo.



De estas, 1.543 sucedieron en el 2015, 2.312 en el 2016 y 1.708 en el 2017. Por último, la Alcaldía de Bogotá invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier caso de agresión a través de los canales dispuestos para tal fin, como la línea distrital de emergencias 123.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

En Twitter: @oscarmurillom