‘Mi hija todavía tiene miedo de salir sola a la calle’

La madre de la joven de 18 años que habría sido víctima de abuso a manos de un conductor de un bus del SITP en la localidad de Fontibón le dijo a EL TIEMPO que espera que la condena en el caso de su hija sea ejemplar.

Aunque la jueza 30 de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de acceso carnal violento al agresor, la familia de la víctima teme que la decisión contra este hombre no sea la adecuada.



“Quiero que haya justicia, que lo condenen, y tengo temor porque imagínese que el abogado estaba diciendo que él no andaba escondido; si hubiera sido así, no lo habrían sacado de por allá de una casa donde se ocultaba”, reclamó la mujer.



Y es que Óscar Javier Carrillo, el presunto atacante, fue detenido el lunes 26 de marzo pasado gracias al trabajo de un fiscal del Centro de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Sexual (Caivas) de la seccional Bogotá de la Fiscalía, y funcionarios de la Sijín de la Policía Nacional.

Quiero que haya justicia, que lo condenen FACEBOOK

TWITTER

El hombre, en el momento de la captura, se encontraba en una vivienda del barrio Meissen, en el sur de la capital. En la audiencia de imputación de cargos, efectuada de manera privada el 27 de marzo, el sindicado no aceptó los cargos.



“No me dejaron entrar ni siquiera a la audiencia, la idea es que no lo vayan a dejar libre; el abogado estaba pidiendo prisión domiciliaria para el tipo, pero menos mal le dieron medida de aseguramiento”, sostuvo la mujer. Los hechos, según la Fiscalía, habrían sucedido después que la joven abordó un bus para dirigirse a su casa, tras la jornada laboral. “El conductor del SITP habría recogido a la pasajera, de 18 años, y presuntamente aprovechó que el bus quedó desocupado y, al parecer, abusó sexualmente de la joven”, manifestó el ente de control.



La mamá de la víctima señaló que el día del ataque su hija fue trasladada a Medicina Legal y de allí a la clínica El Guavio, donde permaneció hospitalizada por dos días.



“Ella no quiere salir a la calle sola, está muy asustada y no le gusta hablar del tema. Esperamos que esto no quede impune”, sentenció.



BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET