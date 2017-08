Casas de cartón no son un juego, resisten 50 años

¿Alguna vez se ha imaginado durmiendo en una casa de cartón que no sea como la de un habitante de la calle? ¿Una casa de ese material, con ducha, baño y cocina, que no se daña con el agua? Pues los diseñadores de Fiction Factory, empresa de desarrollo creativo de Ámsterdam (Países Bajos) hicieron realidad esa solución de vivienda.

El prototipo, que en realidad ya se ha puesto en práctica con éxito, se llama Wikkelhouse. El diseño varía de tamaño según el gusto del cliente, y no se trata de moles de hormigón recubiertas ni estructuras de tubos de cartón. Son módulos en forma de casa (piense en un dibujo básico de niño), que tienen 4,6 metros de lado a lado, 3,5 metros de altura y 1,2 metros de ancho cada uno. Estos módulos se ensamblan –se pegan entre sí, al mejor estilo de un Lego– y de esa manera se crea el área de la casa. Cinco módulos ocupan algo más de 25 metros cuadrados (vea infografía).



Se trata, por supuesto, de una opción minimalista y prefabricada, pensada en los tiempos actuales y en la consciencia ambiental, que propende por la optimización de los recursos naturales y el reciclaje de las materias. La vivienda esencial cuenta con un pequeño porche para un par de sillones, la fachada, área para una habitación con calentador o minichimenea, cocina y baño. Y pare de contar.



En principio, y dada la novedad y aún joven expansión del producto en los mercados inmobiliarios, el costo de esa casa básica llega a los 35.000 euros (algo más de 105 millones de pesos), sin contar el lote. Fiction Factory ha señalado que en un futuro espera ofrecer el producto a un costo todavía menor (en Europa el precio actual es relativamente accesible).



Ahora, si su idea es algo más grande, siempre podrá agregarse más módulos, hasta lograr un espacio de mayor profundidad y con divisiones más espaciadas.



Y el interior, ¿cómo resiste al agua si se me riega un vaso de agua, por ejemplo? Cada estructura viene laminada en madera y con una capa impermeabilizante, que genera una atmósfera cálida, hogareña, al tiempo que la protege de líquidos y otras sustancias que podrían resultar dañinas.



El tiempo mínimo de duración de estas viviendas es de 50 años, apuntan los diseñadores. Con uso responsable puede ser más tiempo.

Para llegar a medio siglo de utilidad, cada segmento se compone al prensar 24 láminas de cartón corrugado, sobre un chasis de metal, detalles que en el interior, ya armada la casa, generan una acústica estupenda (recuerde usted las cubetas de huevos usadas para estudios musicales artesanales).

“Es tres veces más amigable con el ambiente que una casa corriente, ciento por ciento reciclable y se puede reubicar en nuevos lugares si el cliente lo desea o vende su Wikkelhouse a un nuevo propietario”, resaltaron los desarrolladores. El peso de cada módulo, sin el mobiliario, es de unos 500 kilos.



Sobre la posibilidad de traer esta solución a Colombia u otros países latinoamericanos, precisaron que por lo menos hasta el 2018 solo venderán el producto en Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega, Suecia, Finlandia y cómo no, Países Bajos.



La acogida ha sido tal que los interesados en comprar estas viviendas deben ingresar a una lista de espera.



Otra curiosidad y punto a favor de las casas de cartón es la posibilidad de hacerlas flotantes. En Róterdam (Países Bajos) construyeron una en la estación Blaak, en uno de los canales de esa icónica ciudad. Una casa flotante de diseño sobrio y a la vez llamativo, con dos patios.



Londres y Dorset (Inglaterra), así como Ámsterdam, han sido las urbes más entusiastas para acoger la propuesta, que no solo se está usando como residencia, sino para adecuar oficinas, salones de clases en universidades y pequeñas cabañas en el campo.



Expertos del portal ovacen.com evaluaron las Wikkelhouse y resaltaron sus cualidades. A continuación, la lista puntual:



1. Aunque no lo parezca son rígidas. La alta densidad del cartón es testigo, así que podemos obtener estructuras sólidas.



2. Por norma tienen un menor coste que otros materiales designados a las construcciones o estructuras típicas de obra.



3. Garantiza rapidez en la fabricación y distribución.



4. Es un material indudablemente respetuoso con el medioambiente.



5. Terminada la vida útil del objeto o el elemento, se puede volver a reciclar.



6. Es un material que se adapta a múltiples formas, sean rectangulares o curvas, por lo tanto nos ofrece una manejabilidad óptima.



7. Su superficie puede ser tratada de diferentes formas y acabados, tanto en el mismo material como superponiendo otras capas, que además consiguen un agarre perfecto.



8. Aunque no lo parezca tiene una alta resistencia a la humedad, estamos hablando de cartones compactos que conservan su textura. Además ya se están combinando con diferentes resinas que están aumentando la durabilidad.

“Es un nuevo material para un sector que necesita adaptarse a nuevos tiempos, con técnicas que proporcionan viviendas sólidas y con buen gusto”, finalizó el análisis.

Paneles solares ganan terreno

Kauai, una de las islas de Hawái, pasó a generar el 42 por ciento de su energía a través de baterías o páneles solares. Este salto lo dieron en 10 años, y tanto las gentes del centro urbano, como granjeros y campesinos, han incorporado esta tecnología, que sigue en aumento constante.

500 kilómetros en 26 min

Elon Musk, empresario sudafricano, conocido por ser el cofundador de Tesla Motors, confirmó que fue contratado para construir el sistema de transporte Hyperloop, cápsulas de alta velocidad vía túnel, en Estados Unidos.

Las ciudades más sostenibles: onu

Naciones Unidas reveló el listado de las ciudades-regiones de Estados Unidos más sustentables ambientalmente. La mayoría se ubica hacia la costa oeste:

1. San José-Santa Clara (California).

2. Provo-Orem (Utha).

3. Seattle-Tacoma (Washington).

4. San Francisco-Oakland (California). 5. San Diego-Carlsbad (California).

6. Boise City (Idaho).

Catalán no solo se habla en Cataluña

Un informe analítico de www.brilliantmaps.com mostró que no solo en Cataluña (España) se habla la lengua catalana. Al menos en 10 ciudades o regiones, incluso de Italia, Andorra y Francia, hay quienes la usan. Valencia, donde esa voz es llamada valenciano, se incluye en la lista, igual que Cerdeña (Italia).



