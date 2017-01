'Taxistas son responsables de incendiar el carro', denuncia su dueño

En diálogo con La W Radio, el dueño de carro que, al parecer, fue incinerado por los taxistas, afirmó que el vehículo no está inscrito en la plataforma Uber, como se ha difundo.



“Yo le presté el vehículo a un amigo, que salió de la zona rosa para coger para Suba. Él tuvo algunos problemas con unos taxistas que creyeron que era Uber, pero nosotros no trabajamos con Uber”, indicó Jonathan, quien prefirió no decir su apellido por seguridad.

Según primeras informaciones, los conductores de ese servicio público intimidaron con un arma de fuego al conductor en la madrugada de este martes y procedieron a rociarle gasolina y a prenderle fuego al automóvil.



El hombre afirmó que su amigo tuvo un incidente con algunos taxistas en la zona rosa de Bogotá que pensaron que su vehículo prestaba el servicio de Uber. Al parecer, con el acompañamiento de la Policía, se resolvió el inconveniente, pero a la altura de la 170 en La Conejera, un grupo de taxistas, los detuvieron, los bajaron del carro, rompieron los vidrios e incendiaron el vehículo.



“Los acorralaron, les sacaron una pistola, los bajaron del vehículo, les echaron gasolina en toda la ropa, incendiaron el vehículo, los mandaron para los matorrales y les robaron el celular, el dinero, casi los queman vivos”, indicó Jonathan, haciendo referencia a los tres personas que iban en el carro.



El hombre agregó que pide ayuda con las autoridades para que estos hechos no se vuelvan a presentar porque, según él, los taxistas atacan indiscriminadamente a los particulares.



Hugo Ospina, líder de los taxistas de Bogotá, también habló para La W Radio, calificó el hecho como un “acto terrorista”.



“Esto no es una conducta del gremio de taxistas sino de un taxista en particular, que falta a ver si es legal. Pero serán las autoridades quienes investiguen. Ojalá que con esto no se vaya a mancillar al gremio que ha venido desarrollando una serie de actividades para mejorar el servicio que se presta”, puntualizó.



Ospina también indicó que aunque la ley ampara que los gremios hagan veedurías sobre diferentes actividades, lo que no significa “hacer justicia por sus propias manos”.



“Ellos (Uber) insisten en violar la ley y quieren que otros no la violen. Lo que debemos entender es que esto se resuelve no bajando al señor de Uber sino prestando un mejor servicio”, indicó.

Las autoridades también analizan algunas cámaras de seguridad ubicadas cerca al sector del incidente y esperan poder tener imágenes del carro y los agresores.

El coronel Germán Jaramillo, comandante de la Policia de Tránsito de Bogotá, señaló que "hay una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien aporte información de los vehículos taxis comprometidos en este hecho terrorista".

El coronel Jaramillo también señaló que se maneja la información de que eran tres los ocupantes que iban en el taxi.

Sobre si el carro que terminó afectado era de Uber, el comandante de la Policía de Tránsito dijo que están verificando esta información.

El viceministro de Transporte, Alejandro Maya señaló que en el país la norma es clara y no hay vacíos jurídicos en ese sentido. "La ley 336 del año 1996 establece que para poder prestar un servicio de transporte público en Colombia debe realizarse a través de empresas habilitadas y vehículos autorizados, en ese sentido, quien preste un servicio que no esté dentro del marco normativo colombiano se considera como un servicio ilegal y ahí caben las plataformas digitales que quieren sustituir a las empresa de transporte", agregó el viceministro.

Según el Ministerio de Transporte, 35.000 vehículos se han inmovilizado en el país que han sido sorprendidos prestando servicio ilegales.

Volantes contra Uber

El líder gremial también se pronunció sobre los volantes que han circulado en el que, al parecer, los taxistas están haciendo una campaña para que los usuarios denuncien a Uber a cambio de pagos.



“Esa información es falsa. Yo no he sacado ese tipo de volantes y no me prestaría para algo así. La unidad de delitos informáticos investiga el origen de quién sacó eso por las redes sociales”, afirmó.

ELTIEMPO.COM y BOGOTA*

*Con información de CITYNOTICIAS