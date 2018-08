Cargos contra Juan Pablo Bocarejo por semaforización

El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, se abstuvo de pronunciarse sobre el pliego de cargos que le dictó la Procuraduría por supuestas fallas en la planeación del proceso para adjudicar una licitación por 173.000 millones de pesos que busca modernizar los semáforos de Bogotá.

En el comunicado con el cual hizo público un resumen del pliego de cargos, la Procuraduría calificó las supuestas fallas del funcionario de gravísimas a título de dolo. La medida también cobijó a Carolina Pombo Rivera, directora de Asuntos Legales, y Diana Lucía Vidal Caicedo, subsecretaria de servicios de Movilidad.



Entre las fallas que la Procuraduría le atribuye a Bocarejo está el no haber definido el destino de 503 controladores semafóricos existentes, y que son compatibles con sistemas modernos de semaforización.



Según el Ministerio Público, esos aparatos están avaluados en 13.000 millones de pesos y corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil. Para la Procuraduría, esa situación “demuestra una aparente falta de planeación en la etapa precontractual” de la licitación.



También dijo que falló por no definir el destino que le dará a la red de cable de cobre con el que actualmente opera el sistema de semáforos ni el de los equipos que forman parte de las centrales de semaforización que no quedarán integradas al nuevo sistema.



Según la Procuraduría, la Secretaría de Movilidad tenía la obligación de calcular el valor de esos elementos y definir cuál será su destino una vez entre a funcionar el Sistema de Semaforización Inteligente, adjudicado con la licitación.



En la investigación se cuestiona además que se haya adjudicado el contrato sin, al parecer, tener diseñado el sistema de comunicaciones para la nueva red, del cual dependerá por completo el funcionamiento de esta.El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, aún no se ha pronunciado sobre estas afirmaciones.

La licitación, cuyo arranque está suspendido, precisamente por petición de la Procuraduría, y que fue adjudicada al consorcio integrado por las firmas Siemens S. A. y Sutec Sucursal Colombia S. A., buscaba instalar un sistema de semaforización inteligente que permita disminuir los tiempos de viaje, lograr pasos seguros para peatones y proteger a los ciclistas.



Hoy está cuestionada la firma Sutec por supuesta falsedad en los documentos presentados para esa licitación.



BOGOTÄ