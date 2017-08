Cargos contra dos exsubgerentes del Fondo de Vigilancia

Los exfuncionarios del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) Ricardo Roberto Ramírez Moreno, exsubgerente técnico, y Gustavo de León Bonolis, exsubgerente administrativo, fueron acusados por la Fiscalía General de encaminar de forma irregular el contrato de mantenimiento de la planta física y del mobiliario de esa entidad.

El ente acusador les imputó tres delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos y prevaricato por acción.



Los hechos se remontan, según la investigación que adelantó un fiscal de la unidad de administración pública de la seccional Bogotá, al año 2013, cuando el FVS abrió pliegos para sacar a licitación la reparación de la edificación. Lo que presuntamente se estableció fue la obra de reparación por 3.333 millones de pesos, que fue adjudicada de forma irregular a la empresa AMR Construcciones S. A. S., según el informe entregado por la Fiscalía.



El objeto del contrato fue “el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de propiedad y a cargo del FVS, así como el suministro y mantenimiento de mobiliario de estos equipamientos”, señala la fuente oficial.



En la investigación se encontró que la firma fue escogida de forma irregular porque pese a que no cumplía los requisitos exigidos en la licitación, fue la seleccionada para ejecutar la multimillonaria obra.



AMR Construcciones “fue habilitada como la mejor propuesta, de las cuatro que se presentaron, y de esta manera se violaron los requisitos legales de la contratación estatal”, dice el ente acusador.



Ramírez Moreno y De León Bonolis, quienes están siendo procesados en el Juzgado 71 con función de control de garantías de Bogotá, no aceptaron los cargos imputados.



Estos no son los primeros señalados en presuntos hechos de corrupción en el FVS. El miércoles 10 de mayo pasado, también la Fiscalía le imputó los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado por apropiación en favor de terceros al exgerente de esa entidad Mauricio Fernando Solano Sánchez, nombrado en ese puesto con el exalcalde Samuel Moreno, condenado a 24 años de cárcel y 8 meses por corrupción.



Solano Sánchez es acusado de ser uno de los presuntos responsable de las irregularidades que tienen paralizada la construcción del edificio del comando para la Policía de Bogotá, una obra calificada por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, como uno de los 58 elefantes blancos que hay en el país.



La edificación, ubicada en el occidente de Bogotá, es un monumento a la corrupción y a la ineficiencia administrativa que, según la investigación, ha causado un detrimento patrimonial superior a los 28.000 millones de pesos.



Esta investigación forma parte de una asociación de ocho procesos del FVS y, como lo denunció la Unidad Investigativa de EL TIEMPO en agosto del 2015, también está relacionada con sobrecostos en la compra de 32 cámaras, la dotación de sistemas de vigilancia computarizada a 37 patrullas y los 50 biciclos eléctricos para la Policía.



BOGOTÁ