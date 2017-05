Caravana de bicicletas para leer a Bogotá

“Vamos a leer la ciudad desde la bici”: con esta consigna decenas de amantes de las bicicletas y los libros emprendieron este viernes, pasado el mediodía, la Segunda Caravana de Bicilectores de la universidad Jorge Tadeo, rumbo a Corferias, donde se lleva a cabo la XXX Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2017).

No llevaban libros a la mano, pero todos tenían clara la intención de ligar el uso de la bicicleta, y todo el estilo de vida que se construye en torno a ella, a la lectura.



De acuerdo con Sara Parra, estudiante de cine y televisión y líder del colectivo Bicultura Tadeísta, organizador de este evento, explica que el objetivo de esta caravana es “integrar los libros a espacios no convencionales, como las vías”.



El recorrido incluyó una parada en la sede de Lab1, una asociación dedicada a promover espacios de trabajo colectivo, durante la cual los “bicilectores”, que es como se llaman los miembros del colectivo universitario, participaron en la lectura compartida de un capítulo del texto ‘Ciudades invisibles’, de Ítalo Calvino.



Victoria Mena, profesora de la Escuela de Arquitectura de Utadeo, señaló que esta actividad, denominada Pretextos y que hace parte del proyecto Agentes Culturales, busca “articular lectura, construcción de ciudadanía e innovación a través del arte. En este ejercicio, por ejemplo, se usó como pretexto a ‘Ciudades invisibles’ para encontrar otra forma de contar la ciudad”.



Para la muestra está el rap compuesto en este espacio por diez estudiantes del Colegio Técnico Menorah, que participaron en la caravana, y cuya estrofa final dice: “Bogotá, con su belleza extraña y rara, me conquista y me reclama”.

El objetivo de esta caravana es integrar los libros a espacios no convencionales, como las vías FACEBOOK

TWITTER

Por espacio de una hora los bicilectores no solo compartieron la lectura del texto de Calvino, sino que en grupos formularon reflexiones y preguntas sobre los temas que aborda el autor y que básicamente se enfocan en formas de interpretar la ciudad.



Al final de esta caravana, que contó con el apoyo y acompañamiento del Instituto Distrital de Turismo, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (que aportó 20 bicicletas), Secretaría Distrital de Movilidad y Secretaría de Educación, los más de 100 participantes partieron rumbo a la Filbo 2017.



Diego Rodríguez, uno de los participantes, calificó de “genial” la caravana y destacó el hecho de que pudiera compartir con tanta gente, en torno a la idea de leer la ciudad desde la bicicleta. Sergio Huerta, miembro de Bicicultura, aseguró sentirse satisfecho con la posibilidad de que en jornadas como esta “pueda fomentarse el uso de la bicicleta y el trabajo en equipo”.



Sara Parra explicó que el objetivo es hacer una caravana anual, y siempre en el marco de la Feria del Libro, que es la gran fiesta de la cultura en Bogotá: “Nuestro sueño –señala la líder estudiantil- es que esta fecha quede en la consciencia de los ciudadanos como el día en que se monta en bicicleta para acercarse a los libros”.



BOGOTÁ