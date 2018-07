Director de CAR responde por hallazgos fiscales tras auditoría

La Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca está hoy bajo el ojo de los organismos de control tras una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) y que terminó en hallazgos fiscales por $ 72.000 millones.



Según la Contraloría, la CAR presenta falencias en la supervisión de los millonarios recursos que entrega para obras como las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en municipios, y hay vacíos técnicos en algunas de las obras, que de culminarse y no operar óptimamente, podrían terminar en detrimento patrimonial.

Néstor Franco, director de la CAR de Cundinamarca, habló sobre los señalamientos, y dice que responderá ante la Procuraduría y la Fiscalía, a donde se compulsaron copias de los hallazgos.

¿En qué proyectos están los $ 72.000 millones que la auditoría asegura podrían estar en riesgo?

La Contraloría General se refiere a varias obras, pero destaco las de mayor monto. Una de ellas es una de $ 30.000 millones de la PTAR de Madrid, cuyo pilotaje (soporte) es en madera. Ellos tienen dudas sobre el material, pero nosotros tenemos la garantía de otras obras, como puentes en Bogotá, con el mismo soporte.



Otros 18.000 se refieren a los jarillones del río Bogotá, que dicen no cumplir con la calidad técnica. Al que la Contraloría se refiere es a un tramo que la CAR aún no ha intervenido, porque allí la Alcaldía de Soacha no ha resuelto un tema de vertimientos. Una vez lo haga, mejoramos el jarillón.



Hay $ 10.500 millones que les preocupan, por cambios en el diseño paisajístico con la siembra de árboles sobre el río Bogotá. Esas modificaciones son de lugares donde se sembrará, pero la intervención es la misma.



La auditoría habla de falta de supervisión de los recursos para las PTAR del departamento. Incluso llama elefantes blancos a obras como las de Apulo, que no culminaron...

El proceso fiscal en este municipio lo asumió la Alcaldía. Era un contrato que venía desde el 2013. El mandatario declaró el incumplimiento, se liquidó el contrato y se hicieron las solicitudes a la aseguradora para que se devolviera el dinero invertido.



En Facatativá, por ejemplo, no se había podido avanzar porque se diseñó la planta y luego aparecieron 38 vertimientos ilegales de unas fábricas que no se habían tenido en cuenta, y eso retrasó todo el proceso.



Le insisto: ¿le hace falta a la CAR supervisar esos recursos que les entrega a los municipios para las PTAR?

Nosotros les entregamos los recursos, y ellos deben contratar las obras porque una vez finalicen son las alcaldías las que deben garantizar su operación. Nosotros ponemos un supervisor de las obras para hacer seguimiento y el municipio contrata la interventoría, también para verificar el avance. O sea, están doblemente vigilados.



Pero aun así se presentan retrasos e incumplimientos...

Se presentan por varios factores. Uno es que los diseños iniciales de las PTAR datan de consultorías de la CAR entre 2010 y 2012. Cuando sale la ejecución contractual encontramos novedades, como que la norma de sismorresistencia cambió, creció la población y se debían proyectar las PTAR a 30 años en los territorios, y eso obligó a hacer ajustes.



Un punto álgido del informe es la contratación. La mayoría se hace de manera directa, no por licitación...

Con la Ley 617 del 2000, que llevó a racionalizar el personal de las entidades, a la CAR, como muchos organismos, le tocó recurrir a contratación de personal externo. Tenemos una planta de 550 funcionarios, y en los últimos 5 años, que es el periodo que evaluó la auditoría, vinculamos cerca de 7.037 contratistas. A eso se refería con que no hacíamos licitaciones, pero es que no son obras ni proyectos grandes.



Sin embargo, la CGR dice que hay millonarios contratos para unos particulares...



Estamos revisando cuáles son los contratos millonarios a los que se refiere el órgano de control. Aún no los tenemos identificados, pero recordemos que no fueron dados en un solo año, sino en un lapso de cinco, y puede deberse a que las labores que requiere desarrollar la CAR son muy detalladas y de alto nivel de especialización, por lo que son pocos los oferentes que hay para ello.



Se compulsaron copias a la Procuraduría y la Fiscalía, ¿ustedes van a responder?



Claro. Si nos citan, vamos a explicar los hechos, a llevar los soportes y pruebas y a demostrar que la CAR está cumpliendo con su deber.



