CAR alerta por expedición a reserva de Sumapaz en camionetas 4x4

En una transmisión en Periscope de EL TIEMPO.COM, este miércoles en la mañana, el director de la Corporación Autonoma Regional (CAR) de Cundinamarca, Nestor Franco, alertó por un comercial que se mueve en redes sociales en el que se invita a recorrer a Sumapaz en camionetas 4x4.

"Estamos rechazando de manera plena una invitación que se está haciendo por redes sociales para hacer una gran toma del páramo con carros 4x4. Es una actividad que no está autorizada por la CAR y desde acá la rechazamos y le solicitamos a la ciudadanía a que se abstenga de aceptar esas invitaciones que lo único que hacen es afectar de manera muy grave un ecosistema muy frágil, como es el páramo de Sumapaz", afirmó Franco.



El comercial que tiene una duración de más de un minuto usa imágenes del páramo y sus reservas de agua, que abastecen a 15 millones de personas en el país, para promocionar el evento 'La ruta del cacique' que se realizará del 4 al 7 de agosto.

En uno de los apartes afirman: "Cuatro días, tres noches de pura diversión. 4x4 máquinas listas para subir a páramos y visitar zonas inexploradas a 3.710 metros sobre el nivel del mar". Todo esto junto a imágenes de la zona de reserva.



EL TIEMPO.COM se comunicó con un hombre que se identificó John Barbosa y señaló ser parte del 'Club Jabalí Off Road Force 4x4 Cáqueza' que organiza el evento. Y aunque no autorizó realizar una entrevista grabada, le indicó a este diario que el comercial se filtró y que no estaba aprobada su emisión. Además aseguró que el evento no iba a adentrarse en las zonas de reserva del páramo, sino que sería una caravana de vehículos que pasaría por vías principales y terciarias en la provincia Oriente de Cundinamarca que limita con el departamento del Meta.



"Vamos a pasar por carreteras destapadas en las veredas de nuestros municipios, no subiremos a páramos solamente vamos a recorrer carreteras. Es un plan de los que normalmente organizan los grupos 4x4. Somos un grupo de amigos que vamos a hacer un recorrido por varios municipios en carreteras veredales, no vamos a subir trochas", afirmó Barbosa.



Esta persona no negó, pero tampoco aclaró si contaba con el apoyo de las alcaldías municipales como también se afirma en el comercial, pero sí dijo que una reconocida marca de licores les patrocinaría con el pago de presentaciones de música llanera con las que animarían su caravana de esos vehículos.



El páramo de Sumapaz fue uno de los lugares inexplorados del país a causa del conflicto, ya que fue un corredor estratégico para el centro del país que conecta a los departamentos del Huila, Meta, Cundinamarca y dos localidades de Bogotá.



El 14 de julio se firmó su delimitación y en los próximos seis meses se reglamentará en qué zonas de la reserva se pueden realizar actividades agropecuarias y de turismo, no obstante, autoridades como la CAR, Parques Nacionales Naturales, la alcaldía local de Sumapaz solicitan abstenerse de hacer turismo en la zona por la ausencia de reglamentación y porque en algunas zonas hay campos minados con artefactos explosivos.



REDACCIÓN BOGOTÁ