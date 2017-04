Capturan a banda dedicada al tráfico de migrantes cubanos y venezolano

19 de abril 2017 , 08:45 a.m.

19 de abril 2017 , 08:45 a.m.

La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de 11 personas, dedicadas a falsificar documentos que les permitía a ciudadanos cubanos y venezolanos, ingresar de manera ilegal a Colombia y posteriormente salir del país con rumbo a Norteamérica.

Lo más preocupante de este caso es que un funcionario público y un líder político al parecer se habían convertido en cómplices de la estructura.



Según la investigación, en el último año al menos 350 ciudadanos extranjeros habrían cruzado el país con ayuda de la organización delincuencial.



Todo comenzó cuando la Policía Metropolitana de Bogotá recibió una denuncia sobre un grupo de 11 personas que se dedicaban al tráfico de migrantes cubanos y venezolanos que querían ingresar de forma ilegal a Estados Unidos.



Un equipo de investigadores de la Seccional de Investigación Criminal Sijin encontró que dicha organización tenía conexiones con algunos funcionarios públicos y líderes políticos, quienes aprovechándose de sus cargos lograban sacar documentación ilegal que permitía la emisión de pasaportes y la salida del país de los cubanos a territorio panameño y mexicano, desde donde ‘los clientes’ hacían el tránsito con rumbo final a Estados Unidos.



El trabajo fue conjunto con la Embajada Americana y la Fiscalía General de la Nación. De esta forma se lograron rastreos que dieron como resultado la identificación de un registrador municipal, un funcionario público y un líder político, quienes, según la policía, serían los cómplices de esta estructura delincuencial.



Los investigadores determinaron que inicialmente la organización se las ingeniaba para permitir el ingreso de los ciudadanos cubanos a Colombia a través de Cúcuta y Pasto hasta Bogotá, donde les cobraban aproximadamente 6.000 dólares (18 millones de pesos), para entregarles documentos falsos que posteriormente presentaban para obtener pasaportes ilegales.



Según la policía, cuando el migrante cubano llegaba a realizar la diligencia de este de último documento, el funcionario público que hacía parte de la organización, era el encargado de facilitarles el proceso para evitar cualquier inconveniente en el aeropuerto, logrando que salieran del país hacia Norteamérica.



En algunas oportunidades cuando alguno de los migrantes era descubierto por inconsistencias en la documentación en Panamá o México, los integrantes de la banda tenían planeadas otras estrategias para lograr su salida del país mediante rutas ilegales.



En el operativo coordinado entre Policía y Fiscalía, adelantado en Cali, Cúcuta, Armenia, al municipio de Carmen de Carupa, en Cundinamarca y Bogotá, se realizaron ocho allanamientos logrando capturar a los cerebros de esta estructura que durante el último año traficó con 350 cubanos.



Además, se lograron ubicar a seis ciudadanos de nacionalidad venezolana quienes fueron puestos a disposición de migración en la ciudad de Cúcuta, a quienes se les incautó cedulas colombianas, documentación de trámite de viajes, registros civiles, pasaportes, dólares y euros.



Los capturados fueron puestos ante las autoridades judiciales y deberán responder por los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir. Las once personas, entre las cuales estarían cuatro mujeres fueron cobijadas con medida de aseguramiento.



La Policía les recomienda a los ciudadanos extranjeros no caer en los engaños que le hacen estas personas, si no acercarse a las oficinas de Migración Colombia para recibir orientación sobre el ingreso legal a un país.



BOGOTÁ