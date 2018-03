Cae adulto mayor que robaba en restaurantes del norte

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un adulto mayor acusado de cometer varios robos a clientes de restaurantes del norte de la capital, principalmente en la localidad de Chapinero.

De acuerdo con las autoridades, para este caso fue vital la información que suministró la ciudadanía y que permitió identificarlo y reconocer el modo de operación, que incluso se hizo viral a través de algunos de videos de cámaras de seguridad.



El delincuente se hacía pasar por cliente en establecimientos comerciales, se acercaba poco a poco a las pertenencias de sus víctimas y arrastraba con sus pies los bolsos, para finalmente ocultarlos y llevárselos. Según la Policía, este hombre tenía algunas anotaciones, en las que se encontraba una por concierto para delinquir.



Al momento de la captura, según las autoridades, el anciano aceptó que robaba en estos sitios y dijo hacerlo "porque lo necesitaba y porque no tenía nada más qué hacer", narró el coronel Daniel Gualdrón, comandante de la zona norte de la Policía Metropolitana.



El oficial envió un mensaje a la ciudadanía en el que invita a no propiciar el factor oportunidad del que se aprovechan ladrones como el capturado hoy. "No pierdan de vista sus objetos personales, deben estar pendientes del entorno, de quién se acerca. Este hombre no despertaba mayor sospecha, por eso la gente dejaba sus elementos a un lado", manifestó Gualdrón.



BOGOTÁ