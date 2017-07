Comerciantes y abuela, a responder por venta de autopartes en Bogotá

Una mujer de 61 años que vendía partes de carros aparentemente robadas y se las entregaba a los clientes deslizando una bolsa negra desde la ventana del segundo piso de su casa; un hombre, propietario de dos almacenes de autopartes de segunda y de una casa que funcionaba como bodega, y su acompañante, fueron capturados en el barrio Eduardo Santos (localidad Antonio Nariño), en un operativo de allanamiento.

Pasaron cinco meses de seguimientos, rondas de vigilancia, trabajo de campo, entrevistas con testigos y recolección de correos electrónicos, para que los cuatro hombres de la línea de autopartes de la Sijín Bogotá, a cargo de la investigación, lograran organizar este operativo que terminó con la incautación de casi 15.000 autopartes de dudosa procedencia, el martes pasado.



Con las órdenes de allanamiento, cerca de 20 policías llegaron hasta el lugar, verificaron las dos residencias y se encontraron con una ‘industria de las autopartes’: entre 9.000 y 10.000 espejos, lunas, tapas del tanque de gasolina y de rines, de marcas de alta y baja gama, perfectamente organizadas en estantes, armadas y listas para ser aparentemente distribuidas en otras ciudades y en los dos almacenes, propiedad del capturado.



“Encontramos una casa normal, aparentemente sin nada raro, pero cuando entramos vimos que funcionaba como bodega, en el segundo y tercer pisos había toda clase de autopartes de diferentes marcas, a las que no se les pudo comprobar de dónde provenían”, relató uno de los investigadores.

En el caso de la adulta mayor, que dejó asombrados a los investigadores, pudieron establecer que la señora, aparentemente, trabajaba de la mano de los ‘impulsadores’ de la zona, que negociaban con el cliente en la calle, al precio que quisieran, e iban donde ella a reclamar el producto.



“Los clientes llegaban, ella se asomaba a la ventana, les tomaba el pedido y después bajaba una bolsa negra amarrada de una cuerda, para que la persona recibiera la mercancía y depositara el dinero”, explicó otro investigador.



El proceso de investigación comenzó porque, pese a que las víctimas no denuncian los robos, algunos ciudadanos sí reportan información sobre establecimientos que comercializan repuestos y autopartes de manera irregular.



“Volvemos al tema de las denuncias, la gente no reporta los robos y no marcan las partes de sus carros, para que a la hora de denunciar nosotros podamos relacionar la denuncia con las autopartes incautadas y nuestro trabajo sea más efectivo”, señaló la autoridad.



En la última semana se han realizado 14 allanamientos en diferentes zonas de la ciudad, para desmantelar estas bandas. Los capturados deberán responder por concierto para delinquir y por comercializar autopartes robadas, entre otros delitos.



Las autoridades hacen un llamado a los bogotanos para que denuncien los robos, marquen las partes de sus carros y compren en concesionarios o locales comerciales autorizados.



BOGOTÁ