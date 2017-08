Capturan a Rafael Rodríguez Zambrano, exsecretario de Movilidad

La Fiscalía General capturó al exsecretario de Movilidad de Bogotá Rafael Rodríguez Zambrano para que responda como presunto autor de los delitos de celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.



Rodríguez Zambrano fue secretario en el gobierno del alcalde Gustavo Petro entre mayo del 2013 y junio del 2014, y es investigado por presuntas irregularidades en la prórroga injustificada y la modificación del objeto del contrato de concesión 071 del 2007, suscrito con el Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad (SIM).

Dentro del mismo proceso también fue capturado Alexánder Rincón Endes, exasesor de Rodríguez, para que responda por los mismos delitos.



De acuerdo con la Fiscalía, las evidencias recaudadas durante la investigación evidenciaron que el secretario Rodríguez Zambrano “habría llegado al extremo de cambiar el manual de contratación, para que él mismo tuviera la facultad de suscribir adiciones y prórrogas de los contratos”.



En el caso del 071, afirma que se adicionó y prorrogó sin recomendación alguna de la interventoría contratada y no se habría permitido la participación libre de oferentes, pues el contrato se prorrogó por seis años cuando faltaba uno para la terminación del original.

Dice la Fiscalía que esta decisión se tomó sin tener en cuenta los incumplimientos y multas que la Secretaría de Movilidad le había impuesto al contratista.



El organismo de investigación asegura que en un otrosí del 4 de febrero del 2014, el contratista fue autorizado a realizar obras civiles, como la construcción de una bodega de almacenamiento y documentación y la adecuación de otra ya existente, que no figuraban en la contratación inicial.



Además, dice la Fiscalía, los cambios, adiciones y prórrogas no fueron publicados oportunamente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), pues solo se hizo 53 días después de la firma.



Hace un mes, fue enviado a la cárcel el exsecretario de Movilidad Fernando Álvarez, del gobierno de Samuel Moreno, por presuntas irregularidades en el contrato para la implementación del Sistema Integrado de Transporte.

