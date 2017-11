Hombre acosó a menor de 16 años en un bus articulado

07 de noviembre 2017 , 07:56 a.m.

El zarandeo del bus de TransMilenio en el que iba y el alto flujo de personas fueron las condiciones que aprovechó un hombre para intentar tocarle las partes íntimas a un menor de 16 años, en el sistema, el viernes pasado.



Lo hizo durante varios intentos. Mientras el bus se movía, intentaba lanzar su mano a los genitales del joven, que iba distraído y que se agarró con sus dos manos de las barras del articulado, para sostenerse, sin percatarse del hecho.

El acosador había descolgado su brazo sobre la maleta que cargaba, para justificar el roce de su mano, y miraba a ambos lados para asegurarse de que ninguno de los pasajeros se diera cuenta. El caso de acoso ocurrió en la ruta J23, que va por la troncal Américas hacia el centro.



El hombre intentó, en repetidas ocasiones, estirar sus dedos, cada vez que el bus se movía, sin percatarse de que todo el tiempo había sido observado por un ciudadano que lo estaba grabando.



Según señaló el testigo, no era la primera vez que el hombre intentaba tocar las partes íntimas de uno de los pasajeros. En todo el trayecto, estuvo mirando qué jóvenes se ubicaban en el acordeón y realizó la misma hazaña, sin conseguirlo, como consta en unas fotos que tomó.



En medio de este episodio, el ciudadano indignado le advirtió al joven de 16 años que el hombre estaba lanzando su mano hacia sus genitales, y que eso era un acoso.



“Hubo muy poca solidaridad. Las otras personas que estaban ahí hacían como si no fuera con ellos. Entre el muchacho y yo lo sacamos del bus, pero en la estación no había un policía cerca”, explicó el testigo.



Cuando llegaron los uniformados, lo esposaron y lo trasladaron a la Estación de Ricaurte. En ese lugar, el testigo le ayudó al menor a poner la denuncia por el delito de injuria por vía de hecho, mientras mostraron su descontento por la situación de seguridad en los buses y la falta de solidaridad.

BOGOTÁ

Con información de Sergio Grandas, de ‘Citynoticias’