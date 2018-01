Así cayó el primer atacante de mujer robada en Rosales; faltan tres

En la noche del sábado 20 de enero, integrantes de la Policía de Bogotá capturaron a Luis Alexánder Peña, un hombre de 32 años señalado de ser el líder de la banda que atentó contra la vida de Adriana Sobrero, una mujer de 30 años en estado de embarazo a quien por robarle su camioneta le dispararon en varias oportunidades cuando llegaba a su casa en el nororiente de la ciudad.



En el cartel que publicó la Policía con el rostro de los criminales la semana pasada, el detenido se ve en el interior de una camioneta y con una chaqueta con líneas blancas.

Según las autoridades, Peña estaba afuera del parqueadero de la víctima esperando a sus cómplices, quienes le dispararon a la mujer.



Para identificar a este y a los otros delincuentes se revisaron 410 cámaras de seguridad, ubicadas en un radio de 30 cuadras en el barrio Rosales, donde ocurrió el hecho. En las imágenes se visualizó cómo fue seguida la víctima hasta su hogar.



“Esto nos permitió llegar a algunas pruebas como fueron la plena identificación de algunos vehículos que participaron en el hecho, igualmente individualizar a tres delincuentes de los cuatro que participaron”, narró el brigadier general Ricardo Alarcón, comandante encargado de la Metropolitana de Bogotá. Todavía se desconoce la identidad del cuarto hombre.



La camioneta que usaron los ladrones para cometer el crimen y seguir a Adriana fue una Duster blanca reportada como robada el domingo 14 de enero, un día antes del ataque.



Este vehículo también se recuperó y ya se contactó a su propietario. De acuerdo con el general Alarcón, quien reveló detalles de esta captura y de los operativos para hallar a los otros responsables, el hurto de vehículos de alta gama –como el de Sobrero– no es común en la ciudad.



“El robo de este tipo de vehículos es por algún encargo especial, los delincuentes se dedican a la ubicación del automotor. Este carro iba para alguien en específico, no es normal el hurto de estos en la ciudad”, contó el uniformado.



La camioneta de Adriana, confirmó el oficial, fue recuperada el fin de semana pasado en el municipio de Facatativá. Le habían cambiado las placas e iba a ser conducida al norte del país.



El secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, Daniel Mejía, advirtió que pueden ser más de cuatro los asaltantes y dio detalles de los operativos que se están llevando a cabo.



“Esperamos anunciar pronto la captura de los otros tres delincuentes y otras personas que podrían estar involucradas con esta banda, así lo han demostrado la Policía de Bogotá y la Fiscalía”, afirmó el funcionario.



Con la publicación del rostro de los asaltantes y el anuncio de la recompensa de hasta 15 millones de pesos para quien diera información sobre los responsables, la Policía pudo cotejar datos obtenidos en varias entrevistas y, según confirmó el mismo presidente Juan Manuel Santos, la captura de los demás integrantes de la banda está por darse.



La audiencia de legalización de captura ante un juez de control de garantías en contra de Luis Alexánder Peña se llevó a cabo a las doce de la noche del sábado en Paloquemao. El sindicado fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y sus versiones serán claves para terminar de esclarecer este crimen que conmocionó a la ciudad.



Una de las grandes dudas que aún rodean lo sucedido la noche del lunes 15 de enero en el interior del parqueadero del edificio residencial de Adriana Sobrero es la actuación de los miembros de la empresa de seguridad privada a cargo de la vigilancia del inmueble. ¿Por qué no reaccionaron? ¿Dónde estaban los guardias de seguridad?



La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a quien le corresponde el control de estas empresas, señaló que el jueves 18 de enero la oficina de inspecciones delegada para el control realizó una visita al lugar de los hechos, con la cual se está construyendo un informe y, de acuerdo a lo que este arroje, se tomarán las acciones necesarias.

Medidas de seguridad

Tras este y otros hechos de violencia que se han presentado en el arranque de este 2018 en la ciudad, autoridades del orden nacional y distrital se reunieron en un consejo de seguridad extraordinario el domingo 21 de enero, liderado por el presidente Juan Manuel Santos.



Luego de esta reunión, el mandatario anunció una serie de medidas para mejorar la seguridad en la capital, entre las que se destaca el aumento del pie de fuerza con 500 uniformados y la creación de un grupo de inteligencia dedicado exclusivamente a desarticular bandas como la que robó e hirió a Adriana Sobrero.



La Policía Metropolitana de Bogotá reaccionó con el Plan Metrópoli, una estrategia que se llevó a cabo entre el 18 y el 21 de enero y con la que se logró la captura, en estos cuatro días, de 434 personas y la incautación de 17 armas de fuego.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

@oscarmurillom