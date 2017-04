¿Qué pasó con las canecas que se instalaron en distintas zonas?

Desde hace tres meses, la Alcaldía de Bogotá y la Empresa de Acueducto han instalado 391 canecas de basura en los sectores de Chapinero, centro histórico y el Eje Ambiental. Al finalizar el año deberán ser instaladas 900 en diferentes puntos de la ciudad.



Sin embargo, en la localidad de Chapinero, en la carrera 13 entre calles 52 y 55, se han robado siete contenedores de basura y han dañado y rayado con grafitis alrededor de 20.

Si bien el Acueducto de Bogotá es la entidad encargada de instalar los contenedores, no es responsable de su cuidado ni responde por los daños que presenten las canecas, según afirmó la entidad.



Cada caneca le cuesta al Distrito 354.000 pesos. Están diseñadas para que los cigarrillos no causen incendios y cuentan con dispensadores de bolsas para los desechos de las mascotas y con tapas de plástico que impiden que los residuos se mojen cuando llueve. Además, no tienen la suficiente capacidad para almacenar bolsas de residuos grandes.



Se han instalado, en promedio, cuatro cestas por cada cuadra, en lugares de gran afluencia de público como el parque El Virrey, la carrera 15 entre las calles 80 y 87 y la carrera 7.ª.



