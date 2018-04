Así fue la quemazón de políticos de Bogotá en las pasadas elecciones

Hay nerviosismo en las maquinarias que durante décadas han manejado los hilos de la política local. Los resultados de las elecciones del pasado 11 de marzo no les fueron favorables y aunque los votos aumentaron, el jalón que le pegaron al umbral los candidatos independientes dejó a la mayoría de ellos por fuera de la Cámara de Representantes y de paso sin espacio para su ‘movida política’. Por lo menos 17 organizaciones tradicionales que esperaban obtener al menos 8 curules se fueron al traste.

La votación total a la Cámara fue de 2’795.532 votos. En un solo partido, Alianza Verde, tres candidatos independientes pegaron el ‘estartazo’: Inti Asprilla que logró 99.462 votos, Juanita Goebertus que alcanzó los 83.270 y Katherine Miranda, la esposa del concejal mockusiano Jorge Torres, que se llevó 63.229.



A eso se suma la consulta interpartidista del Centro Democrático (CD).



EL TIEMPO habló con la mayoría de las fuerzas políticas del Concejo que coinciden en afirmar que esa jugada de la consulta que hizo el CD fue estratégica y se llevó por delante a más de un político tradicional.



Entre los golpes más duros están los que recibieron por ejemplo Samir Abisambra, del Partido Liberal, fórmula del senador electo y exconcejal Horacio José Serpa. Se esperaba que alcanzara curul más aún con el apoyo desde la Personería de Bogotá.



Otro que pasa un trago amargo es Óscar Ramírez Vahos. Tuvo el respaldo de la Contraloría Distrital y de cinco concejales. Sin embargo esa candidatura no logró curul y en cambio sí dejó una fractura interna, al punto que sectores hablan de pedir la renuncia al contralor por ese apoyo.



Viejos zorros de la política, y que también perdieron terreno, hablaron con EL TIEMPO. Pidieron no mencionar sus nombres y advirtieron que el lote los dejó por una sencilla razón: “los bogotanos votaron independiente, por ideas y si nosotros no cambiamos, perdemos de nuevo”. Otro de los quemados dijo que se les comieron los tamales, la lechona y al final de cuentas “votaron por quien les dio la gana”.



EL TIEMPO presenta la lista de los candidatos más golpeados y que hoy tratan de recuperarse de la quemazón y recoger las lecciones que les dejó la elección a la Cámara por Bogotá.

Por Cambio Radical

Óscar Ramírez Vahos

18.397 votos

Según las fuentes, tuvo el apoyo desde la contraloría distrital y de los concejales César García, José David Castellanos, Felipe Grillo, Ricardo Correa, Nelly Mosquera y Armando Gutiérrez.



Camilo Acosta

26.385 votos

Lo respaldó el concejal Rolando González y su hermano Julio César. Hijos del exgobernador de Arauca, Julio Enrique, procesado por paramilitarismo y condenado por corrupción.



Felipe Ríos

27.685 votos

Fue concejal de Bogotá. Contó con todo el apoyo de Germán Varón Cotrino y el respaldo del concejal y exedil de Usaquén Julián López. Son cercanos al candidato presidencial, Germán Vargas Lleras.



Fernando López

11.896 votos

Es uno de los políticos más antiguos de la ciudad. Durante 18 años ocupó una curul en el Concejo de Bogotá. En esta oportunidad se fue en llave con el exgobernador de Santander, Édgar Díaz.



Por el Partido Conservador



Telésforo Pedraza

8.427 votos

Lleva cinco periodos, es decir unos 20 años como representante a la Cámara. Fue concejal de su partido. Representa la tradición política.

La concejal que lo respaldó fue Gloria Díaz.



Jairo Gómez

12.642 votos

Se quemó bajo la tutela de sus mentores políticos, la familia de Fernando y Soledad Tamayo, que representan la forma tradicional de hacer política. Lo apoyó el concejal Nelson Cubides.



Wilson Gómez

7.728 votos

Esta vez su llave política fue el senador David Barguil, pero no pudo reencaucharse para lograr la curul. Antes había sido el escudero del exconcejal Hipólito Moreno Gutiérrez.



Por el Partido Liberal

Samir Abisambra

31.053 votos

Tenía todo el apoyo de la Personería de Bogotá como quiera que fue secretario general de esa entidad antes de lanzarse a la campaña. Su fórmula política al senado fue Horacio José Serpa.



Germán García Z.

24.719

Contó con el apoyo de su hijo, Germán García Maya, y toda la maquinaria que ha manejado. Se habla que tenía más de 15 ediles en su estructura, pero las cosas no le salieron bien. Culpan al partido.



Darío F. Cepeda

15.749 votos

Tuvo el respaldo de su esposa, la concejal Luz Marina Gordillo. Cepeda estuvo antes en Cambio Radical y fue escudero de Vargas Lleras en Bogotá. Por diferencias políticas pasó a los liberales.



Katherin Silva

7.629 votos

La hija del concejal Venus Albeiro Silva se fue en alianza con Olga Lucía Velázquez (Senado). Ambas se quemaron. El movimiento de Venus Albeiro, Opción Siete, se fundió a mitad de camino.



Partido Alianza Verde

Edward Arias

13.362 votos

Su tío, el concejal del Partido Verde que lleva el mismo nombre, trató de ayudarlo y pese a que Inti Asprilla sacó una votación alta, no le permitió jalonar la maquinaria de la familia Arias.



Javier Suárez

8.669 votos

Tenía el respaldo del exconcejal y hoy senador electo Antonio Sanguino Páez, quien salió gracias al jalón que le pegó a esa lista el exalcalde Antanas Mockus. También lo apoyó María Fernanda Rojas.



Por el Polo Democrático

Alirio Uribe

17.844 votos

Contaba con el apoyo del concejal Celio Nieves. Fue parte del revés que sufrió la oposición, mientras que independientes como Juanita Goebertus o María José Pizarro recibieron fuerte respaldo.



Sergio Fernández

36.415 votos

Era la carta jugada de Jorge Robledo a la Cámara por Bogotá. Contaba con el apoyo del concejal de izquierda Manuel Sarmiento, que al igual que Celio Nieves se destaca por sus debates.



Por el partido de la U

Efraín Torres

22.564 votos

Era la carta política del senador Armando Benedetti del partido

de ‘la U’. Contaba con el apoyo de dos concejales: Rubén Darío Torrado Pacheco y David Ballén Hernández.



Opción Ciudadana

Esteban Ramírez

5.808 votos

Con el discurso de la defensa de la familia, Marco Fidel Ramírez lanzó a su hijo, pero la consulta del Centro Democrático puso una cifra repartidora muy alta, lo que terminó por hundir al candidato.

BOGOTÁ