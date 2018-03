Felipe Ríos denunció posible alteración de resultados electorales

Felipe Ríos, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el partido Cambio Radical durante las elecciones legislativas del 11 de marzo, presentó, por intermedio de su abogado, Jaime Granados, una denuncia ante la Fiscalía por una posible alteración de los resultados electorales.



Según la denuncia, que está en contra de tres registradores ‘ad-hoc’, se evidenciaron anomalías en el conteo de los votos que benefician al representante a la cámara electo José Daniel López, también de Cambio Radical. “Dicha irregularidad resultó en que el señor Felipe Ríos Londoño no accediera a la Cámara de Representantes por una diferencia aproximadamente de 500 votos que, sospechosamente, sí obtuvo el representante José Daniel López”, se lee en el documento, presentado por el abogado Granados.

Según la página web de la Registraduría, José Daniel López, quien tenía el número 118 en el tarjetón, consiguió 28.332 votos, mientras que Felipe Ríos, con el número 111, logró 27.685 sufragios. En la denuncia se asegura que de las 300 anomalías encontradas, las más notables están en los puestos de votación de Puente Aranda.



“En la mesa 1 del puesto 18, a pesar de que únicamente votaron 9 personas por el partido Cambio Radical, obteniendo el señor José Daniel López solo 1 voto, en el formato E-24 se tiene que el número de votantes consignado para esa mesa fue de 15 personas, esos 7 votos adicionales le fueron concedidos al señor Daniel López”, dice la denuncia. Además, en el documento se dice que estas anomalías se “tornan especialmente sospechosas” cuando la fórmula al Senado de López obtuvo una cantidad de votos menor.



Según el abogado Granados, sobre la irregularidad, además de la Fiscalía, ya tienen conocimiento del caso el Procurador General de la Nación. “La última palabra la tienen las autoridades electorales, pero la idea es que no quede impune y se haga la investigación con la velocidad que se requiere”, afirmó Granados.



“La afectación es en más de 300 mesas y el promedio es de 10 votos por mesa. El fraude sería por unos 3.000 votos y la diferencia entre los candidatos es de 500 votos para quedar elegido”, dijo Granados. En la denuncia incluso se dice que los registradores ‘ad-hoc’ aceptaron cada uno sumas de dinero que ascienden a $ 20’000.000 por parte del equipo del candidato 118 con miras a que este fuese beneficiado”.



EL TIEMPO habló con José Daniel López, quien dijo que en lo que tiene que ver con las mesas de votación y el proceso de reconteo y escrutinio quien se debe referir es la Registraduría, y no él. “Emprenderé acciones legales de orden penales contra quienes estén señalando que yo cometí esos delitos, que son graves y que no cometí”, agregó López.

BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET