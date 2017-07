Tras alerta por impacto ambiental negativo, cancelan travesía 4 x 4

Los organizadores de la ruta del Cacique, en la que se anunció turismo de aventura en automotores 4 x 4 por páramos en Cundinamarca, Meta y Bogotá, anunciaron en su página de Facebook que el evento se cancela.



“Debido al mal entendido suscitado por el evento, nuestro grupo se reunió el día de ayer (miércoles) y se tomó la decisión de no realizar la ruta. Siempre tuvimos en cuenta todas las recomendaciones, agradecemos los mensajes de apoyo”, señala la comunicación.

El evento, que fue anunciado mediante un video promocional donde se deja entrever que supuestamente tiene el apoyo de algunas entidades públicas y de una licorera, fue cuestionado por entidades ambientales como la Corporación Autónoma Regional (CAR), la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), la dirección del parque natural de Sumapaz, ambientalistas y comunidad en general.



EL TIEMPO recibió una comunicación desde el Ministerio del Medio donde se señala que “en el marco del principio de prevención el cual supone que el riesgo es conocido por las autoridades ambientales de manera anticipada, el Ministerio solicitará a las autoridades ambientales con competencia en el Páramo de Sumapaz que adopten las medidas necesarias para neutralizarlo e informen al despacho de las mismas”.



Asimismo, MinAmbiente hizo un llamado a las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en las áreas donde se va a llevar a cabo el evento tomar todas las medidas pertinentes para que en el ejercicio de sus competencias se garantice la protección de dichos ecosistemas".

Sin embargo, el lío no para ahí. Según se lee en los registro de la página de los organizadores, al parecer algunas de las imágenes que utilizaron en el video promocional tienen propiedad intelectual.



El Secretario de Ambiente de Bogotá, Francisco Cruz, dijo que los páramos son responsabilidad no solo de todas las entidades sino de los colombianos. Esta es la fábrica natural de agua más grande del planeta que surte a no menos de 15 millones de colombianos.



“Rechazamos el turismo que dañe los páramos. Son fábricas de agua que hay que proteger. Lo que se debe hacer es ecoturismo muy bien planificado”, precisó el funcionario.



BOGOTÁ