Con cultura ciudadana buscan disminuir los colados en TransMilenio

Este jueves arranca el Mundial de Rusia y la pasión del fútbol se apoderó incluso del sistema TransMilenio. Este, aprovechando la pasión futbolera, anunció que desde el próximo lunes 18 de junio se inicia la campaña de cultura ciudadana ‘Juégale limpio al sistema’, con la que buscan reducir el número de colados en portales y estaciones.

Se usa el fútbol como una analogía para la pedagogía que se hará dentro de las estaciones del sistema FACEBOOK

TWITTER

“Es muy importante que tengamos claro que una sociedad no puede funcionar con base en que las personas actúen como ladrones. Para que la ciudad funcione, TransMilenio tiene que funcionar, y si las personas no pagan los pasajes, pues obviamente el sistema no puede subsistir”, comentó el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, durante el lanzamiento de la iniciativa, que contó con la presencia de su gabinete en pleno y la del exfutbolista Óscar Córdoba, quien hará parte de este proyecto.



“Se usa el fútbol como una analogía para la pedagogía que se hará dentro de las estaciones del sistema, para concientizar a la gente de que este es nuestro, no solo de los bogotanos, sino de los colombianos”, manifestó el exportero de la Selección Colombia, quien a través de sus redes sociales estará enviando mensajes enfocados a orientar a los usuarios sobre la importancia de tener buenas prácticas en los distintos espacios de TM.



Pero el propósito de esta iniciativa, que durará un mes y se aplicará en cuatro portales y 11 estaciones, no solo es equilibrar las finanzas del sistema, sino impactar en la seguridad de quienes lo usan.

“La estrategia de recuperar TM y disminuir la evasión debe tener varios componentes, no solo de fiscalización –con la Policía hemos aumentado la presencia, tenemos 700 uniformados más, llevamos cerca de 10.000 comparendos por colados (desde la implementación del Código de Policía)–, sino también de infraestructura”, contó María Consuelo Araújo, gerente de TransMilenio.



En ese sentido, comentó, además de la estrategia de cultura ciudadana que arrancará, se harán intervenciones en los torniquetes y las barreras metálicas que se han instalado a las afueras de las estaciones para impedir que los ciudadanos accedan por sitios indebidos.

Estrategia

La primera semana de implementación de la estrategia se centrará en la zona sur de la ciudad, siendo el portal Tunal un punto clave, y en cinco estaciones por ocho horas y seis días seguidos, con 308 personas que evitarán el ingreso al sistema sin el pago.



“En la segunda semana tendremos cinco puntos por seis días consecutivos, con 229 personas en el occidente de la ciudad. En la tercera semana habrá 415 personas durante cinco días, por ocho horas, en el norte”, explicaron desde la Administración.

En estos sitios habrá árbitros que sacarán tarjeta amarilla o roja a quienes hagan un mal uso del sistema y se les recordará que la sanción económica para quienes evadan el pago de los pasajes es de $ 208.333.



Precisamente, recordaron las autoridades, entre el primero de enero y el cinco de junio del 2018, se han impuesto 6.400 comparendos por este comportamiento.

REDACCIÓN BOGOTÁ