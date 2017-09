Camilo, uno de los jóvenes que cantará para el Papa

Falta un día para la llegada del Papa Francisco. A Camilo Sánchez, junto con sus compañeros del coro del Seminario Mayor de Bogotá, este tiempo les parece una eternidad.



Y no es para menos. Si a uno, al igual que a ellos, le dicen que va a cantar para el sumo pontífice, estaría contando los días que faltan con los dedos de la mano, en medio de ansiedad y alegría.



“No hay nada mejor que hacer lo que a uno le apasiona –cantar–, para una de las personas a las que más admira”, comenta Camilo, quien a sus 23

años, se prepara para ser un buen sacerdote.

Para este joven, entre lo mejor que ha hecho el santo padre, sobresale el cambiar la perspectiva que se tiene de la iglesia católica, y desprenderse de los dogmas propios de las años 40.



El Papa nos ha abierto la mente a todos los cristianos, y nos ha enseñado que el mundo está cambiando; que hay que empezar a ver la religión desde otra perspectiva”, dice el corista, quien apoya el trabajo con la comunidad en la

parroquia San Tarsicio (carrera 11 con calle 142), en Cedritos.



Lo curioso de la historia de Camilo, y de lo que él mismo se ríe, es cómo pasó de ser un estudiante de ingeniería a seminarista para ser sacerdote. De cómo dejó a un lado las baladas pop para cantar música gregoriana.



“Estaba en quinto semestre de ingeniería catastral en la Universidad Distrital, pero empecé a discernir qué me gustaba hacer. Entonces, suspendí el semestre y me inscribí en un preseminario, es decir, un acercamiento a lo que es la vida de un cura”, explica Camilo, con cierto regocijo.

Camilo Sánchez dejó la ingeniería catastral, a escondidas de sus padres, para ser seminarista. Foto: Tatiana Ortiz / EL TIEMPO

Según cuenta, él no les contó a sus padres que se había retirado de la Universidad y, mucho menos, que se había inscrito al preseminario, razón por la que se

ofuscaron con él.



“Juraron que no me volverían a hablar en la vida, pero tal promesa les duró un mes. Cuando se enteraron de que me habían aceptado para ser seminarista, apoyaron

mi decisión”, recordó.



Al ingresar al Seminario Mayor de Bogotá, Camilo también entró al coro de este. Además de tener vocación para sacerdote, cantaba bien y tocaba instrumentos como el piano y la guitarra.



“Cuando llegué a la iglesia San Tarsicio, en la cual tengo que completar un año apoyando al párroco, el Seminario me pidió que me dedicara de lleno a esta labor, dejando durante los 12 meses el coro. Sin embargo, con la llegada del Papa, me llamaron a mí y a mis compañeros para integrar el coro que cantará”, explica el seminarista.



Claro está que ello no ocurrirá en la misa del parque Simón Bolívar, cantarán en la Catedral Primada de Bogotá donde el Papa va a recibir a la Virgen de Chiquinquirá y en un evento privado en la Nunciatura Apostólica.

“De mi Seminario somos 22 personas, pero el coro (en total) estará integrado por 130 jesuitas, dominicos y franciscanos, entre otros”, manifiesta Camilo, quien cree que, quizá, pueda tener la oportunidad de dirigirse aunque sea por un instante al Papa.



Y frente a la pregunta: ¿Qué le diría al sumo pontífice?, el joven asegura que le diría que siga trabajando como lo ha venido haciendo y que admira su búsqueda para que la religión católica trascienda en esta sociedad cambiante.



“El cantar en el coro es uno de los sueños que habré cumplido, pero aún queda acabar el Seminario, que dura de ocho años, para ser sacerdote. Eso sí, lo primero es aprender a ser persona”, dice.