Cambiaron 10 rutas en TransMilenio 

Si usted es usuario del sistema TransMilenio en las troncales de la calle 80 y la NQS, tenga en cuenta que comenzaron a operar cambios en diez rutas, con los cuales la empresa quiere reducir los tiempos de desplazamiento para los usuarios entre 7 y 15 minutos.



Las modificaciones consisten en eliminar paradas en algunas estaciones para hacer las rutas más expresas. Los cambios se aplican a los servicios G22-D22, B11-G11, B16-K16, A52-G52 y E32-F32. Impactarán a 9.500 usuarios hora-sentido en las dos troncales: 8.000 de la NQS y 1.500 de la calle 80.

En la G22-D22, que va del portal de la Calle 80 al portal del Sur y viceversa, se eliminaron paradas en las estaciones Avenida 68 y Avenida El Dorado. El recorrido ahorrará aproximadamente 9 minutos.



En la B11 y G11, que van entre el portal del Sur y la terminal Norte, se eliminaron las paradas en las estaciones Avenida Eldorado y El Campín. El ahorro será aproximadamente de 6 minutos.



La B16 y K16, que va del portal El Dorado al terminal del Norte, ya no tendrá la parada en la NQS con calle 75. Allí se ahorrarán cerca de 3 minutos.



La A52 y G52, que va entre el portal del Sur y la estación Flores (calle 67 con Caracas) ya no tendrá parada en la NQS con calle 75. Tendrá un ahorro de alrededor de 3 minutos.



La E32 y F32, del portal de Las Américas a la NQS Calle 75, ya no tendrá parada en la estación Universidad Nacional. El ahorro será de cerca de 3 minutos.



TransMilenio informó que las estaciones Avenida 68, Avenida El Dorado, Universidad Nacional, CAD y NQS-Calle 75, donde ya no pararán estos servicios, quedarán cubiertas por otras rutas.



Este nuevo cambio se lleva a cabo para descongestionar el represamiento de buses en las estaciones en horas pico y agilizar el tránsito de estos. Durante una semana, en las estaciones de las rutas modificadas se hizo labor pedagógica para informar a los usuarios que se verán impactados.



Según la empresa, con estos ajustes se completan 668 cambios operacionales en las troncales de TransMilenio, encaminados a mejorar las frecuencias de los servicios y reducir los tiempos de espera y recorrido.

BOGOTÁ