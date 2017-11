Así les fue a las instituciones en informe Bogotá, cómo vamos

Una de las alertas que más llama la atención y que preocupa a los expertos es la que tiene que ver con el deterioro de la percepción institucional.



Movilidad, Gobierno, Seguridad y Salud, que manejan los temas que son sensibles para los ciudadanos y que en general sus indicadores de resultados van por buen camino, aparecen con una favorabilidad del 32, 34, 37 y 38 %, respectivamente.

Se destaca el trabajo que ha realizado el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Para los ciudadanos, la entidad tiene una imagen favorable del 79 %. Esto se ha logrado porque la gente ve resultados tangibles en sus barrios, como la iluminación en 600 parques, la llegada de 16 canchas sintéticas, la seguridad en escenarios para hacer deporte en las noches, la adecuación y mejoramiento de los espacios de recreación y la construcción de nuevos parques en localidades claves de la ciudad.



Los Cades y Supercades, así como Codensa mantienen buena imagen, seguidos de las secretarías de la Mujer y Educación y la Empresa de Telecomunicaciones (ETB).

Para Esperanza Young, de la unidad de negocios de Ipsos Napoleón Franco, “hay indicadores de percepción que van mejorando en términos de la ciudadanía en general, pero se están deteriorando los de liderazgos institucionales, políticos, privados o personales, lo que hace que la ciudadanía no esté asociando esas mejoras a alguien en específico. La encuesta muestra que la percepción de la ciudadanía tiene futuro, pero no tiene liderazgo”.



En cuanto a servicios públicos, la satisfacción también tuvo varios movimientos: por ejemplo, la telefonía móvil celular pegó un salto al pasar del 50 % en el 2016 al 61 % en el 2017, uno de los indicadores más significativos en este sentido. De igual manera, internet creció cuatro puntos, al pasar de 55 a 59 % en ese mismo periodo.

Aseo y reciclaje

En aseo y la recolección de basuras, hay una leve mejora al pasar del 59 % en 2016 al 62 % en el 2017. En cambio, el servicio del agua cayó del 81 % en el 2016 al 76 % este año. El servicio de energía y el gas domiciliario obtuvieron 80 % de satisfacción. Cuando se consultó sobre la separación de las basuras, lo que se ve es que este tema se puede convertir en una fortaleza para la ciudad.



El 39 % de los ciudadanos dijo que recicla y que sí sabe cómo hacerlo, pero el 33 % respondió que también lo hace, aunque no sabe si lo hace de forma adecuada. Hay un 17 % que no recicla porque no sabe cómo se hace, y un 11 % indicó que sabe reciclar, pero no lo hace.



Para entender un poco toda esa fractura entre la percepción, los imaginarios y la realidad, al final de la presentación se realizó un panel de expertos, y todos concluyeron, de una u otra manera, que hay un optimismo que comienza a marcar.



Andrés Gómez, de FTI Consulting, dijo que la fatalidad no es un buen mundo, y desde la óptica del optimismo llamó la atención sobre tres elementos claves para avanzar: corresponsabilidad en el sentido de que no es una solución de la alcaldía, pero que sí depende de su liderazgo; oír más e imponer menos y aceptar la crítica.



El analista y politólogo Francisco Miranda considera que la administración Peñalosa “debe generar una revisión de sus estrategias públicas para concentrarse en agendas que logren llegar a la gente. Hay temas de guion que no están conectados y no estamos entendiendo cuál es ese futuro o modelo de ciudad. Son dos comunicaciones distintas”.



Y, finalmente, Jorge Cubides, experto en marketing digital y redes sociales, recordó que la ciudad está herida debido al ‘carrusel’ de la contratación, pero se mostró también optimista: “Se está tratando de retomar la confianza y esos dos años son los más importantes. La ciudad sí va a avanzar si se dan los resultados y se dan a conocer”, precisó.

‘Peñalosa choca en esa manera de comunicar’

El semiólogo y director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Externado y columnista de EL TIEMPO, Armando Silva, dijo que es muy bueno que un tema técnico como el metro esté en manos de un gerente de ciudad como Peñalosa, “me daría miedo que lo hubiera hecho la anterior administración, lo hubiese ideologizado”, pero, en contraste, señaló que en el caso de TransMilenio por la carrera 7.ª, ese no se puede manejar como algo técnico, pues de por medio hay un tema cultural, emblemático, sensible y susceptible.



“Peñalosa es un gran ejecutivo, pero choca en esa manera de comunicar”, señaló Silva.



