Cada litro de aceite que usted bota ensucia mil litros de agua

Una vez, a un familiar se le ocurrió hacer hamburguesas en mi casa y luego, por desconocimiento o, mejor, por ignorancia, verter la grasa sobrante en el sifón del lavaplatos. Al día siguiente fue evidente un extraño taponamiento que no quitó con nada. Resultaron inútiles el bicarbonato, el vinagre, el agua hirviendo, el Diablo Rojo, todo.

La grasa se había compactado de tal forma que fue necesario quitar el lavaplatos, pues había quedado inservible ante esa masa densa imposible de eliminar y pagarle una buena suma a un plomero que hiciera lo propio: cambiar toda la tubería.



Esto mismo, pero en proporciones mucho mayores y graves, le está sucediendo a la ciudad. La Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) invierte cerca de 4.400 millones de pesos al año para ubicar y extraer las bolas de grasa que bloquean los ductos subterráneos. Con ese dinero se podría construir el acueducto y el alcantarillado para 2.500 ciudadanos en un barrio por legalizar.



Y no es un asunto menor. Las grasas procedentes de actividades asociadas a la preparación de alimentos se solidifican en las paredes de la tubería, bloqueando el flujo del agua residual y generando desbordamientos. Esa es una de las causas por las cuales cuando llueve en la capital hay inundaciones.



De hecho, cada año el Acueducto tiene que realizar más de 8.000 mantenimientos por represamientos en las redes de alcantarillado.



Y no es un problema solo de Bogotá. En grandes ciudades del mundo, como Belfast (Reino Unido), Melbourne (Australia) y Fort Wayne (Estados Unidos), pasa lo mismo. De hecho, National Geographic España realizó un documental en el que alerta sobre este problema. Llaman fatbergs a los depósitos de grasa y aceites solidificados. Unos monstruos que no trabajan solos, pues al mezclarse con las toallas húmedas generan inmensos bloques que lo taponan todo.



Esteban Benavides, gerente general de Greenfuel Colombia, una de las pocas compañías con capacidad para aprovechar, desde el 2013, el aceite vegetal que proviene de la industria y de los establecimientos comerciales, explica la gravedad de este comportamiento. “Por cada litro de aceite que se bota por el desagüe se ensucian 1.000 litros de agua. Para los acueductos es más costoso tratar esa agua, es decir, se pierde mucho líquido”.



Y, según el experto, ese no es el único daño que se ocasiona, sino que rompe la capa vegetal y tapona las redes. “Cada consecuencia es peor que la anterior”.

El mercado ilegal

Otro de los grandes riesgos, según Benavides, es el mercado ilegal que se mueve alrededor de la recolección del aceite en puntos generadores. “Lo grave es que estas mafias los procesan con filtros muy caseros y artesanales, como medias veladas, y después les pasan unos químicos para blanquear el aceite y venderlo en los estratos más bajos como si fuera aceite nuevo”.



Para el experto, esto representa un riesgo de salud pública que, desde todos los ángulos, afecta a la misma ciudadanía y las finanzas del Distrito. “Nosotros, en cambio, pensamos en una alternativa diferente porque hay una planta a la cual le interesa consumir este producto y que mide la trazabilidad del residuo”. Ellos hablan de convertir este aceite gastado en biodiésel, un líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales y se aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales del petrodiésel o gasóleo obtenido del petróleo.



Lo cierto es que opciones como estas u otras ofrecidas por el Distrito no han tenido eco en la ciudadanía; muchos no tienen ni idea de qué hacer con estos residuos.

Ni siquiera el Acueducto lo ha logrado, no obstante sus esfuerzos por prevenir que se descarguen a través de los desagües y generen daños en la red. “Todos los usuarios deben cumplir con el contrato de servicios públicos domiciliarios, en el cual están establecidas la prohibición de verter grasas y aceites al sistema de alcantarillado y la obligación de los usuarios no residenciales de instalar sistemas de tratamiento antes de descargar a la red sanitaria”.



Por otro lado, según la Secretaría de Ambiente, toda persona natural o jurídica interesada en almacenar, tratar o aprovechar aceites debe tener una licencia ambiental.



La entidad también establece que los aceites usados son considerados residuos peligrosos, y un uso ilegal puede causar afectaciones a la salud humana y al medioambiente, por lo que su aprovechamiento debería estar enfocado a la producción de combustibles para el uso industrial o para ser utilizado en refinerías.

Al cierre de esta edición no había llegado la información concerniente a multas o sanciones por la disposición ilegal de aceites usados en la ciudad.



CAROL MALAVER

EL TIEMPO

@CarolMalaver

carmal@eltiempo.com