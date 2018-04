Lo que Bogotá puede aprender del cable más extenso del mundo (La Paz)

En el segundo semestre del 2018 Bogotá inaugurará su primer cable aéreo, ubicado en Ciudad Bolívar y denominado TransMiCable. Contará con 3,6 kilómetros de extensión y moverá 3.600 pasajeros hora-sentido.

Pero en La Paz, capital de Bolivia, las autoridades del transporte llevan la vanguardia internacional en el desarrollo de este tipo de modo de transporte. Allí el sistema es joven (apenas se diseñó entre el 2011 y 2012), aunque avanza a toda velocidad.



“Se inspiró en las experiencias de Medellín y Manizales, entre otros”, expresa César Dockweiler, gerente ejecutivo de Mi Teleférico (MT), como han denominado a la empresa gestora. Él es uno de los participantes en el 8° Congreso de Movilidad y Transporte (Corferias). “Primero construimos tres líneas, entre el 2012 y el 2014, con una extensión de diez kilómetros sumadas”.

Una vez terminada esta fase inicial se encaminaron en un plan de crecimiento y cobertura, desde el 2015 hasta el 2019, en el que están añadiendo ocho líneas más para llegar a un total de once, con una extensión final de 33 kilómetros. Hoy, operan seis líneas que mueven unas 190.000 personas día. Tan pronto se culmine la expansión, serán 350.000 personas por día (o viajes, para ser más exactos) las que podrá mover. En la capital boliviana habitan unos 800.000 ciudadanos.



“La cualidad de este sistema es que sale una cabina cada 12 segundos. Cada línea se acerca a los 4.000 pasajeros hora-sentido (los cables de Medellín transportan máximo 3.000 en ese lapso). Tenemos pagos mixtos, con tarjeta el 40 % y con efectivo el 60 %, aún estamos en proceso de transición para dejarlo todo con tarjeta”, precisa el directivo.

Entre las innovaciones que el sistema paceño ha emprendido se destacan al menos tres. La primera, que no solo han edificado líneas para salvar pendientes verticales o grandes elevaciones, sino que rompieron ese paradigma e instalaron una de 5 kilómetros de extensión, toda en terreno plano, en El Alto (municipio del área metropolitana).



Como segundo punto llamativo se destaca que algunos tramos los han tendido sobre avenidas, instalando las pilonas por la mitad de las mismas, sin perturbar el tráfico. Incluso, una estación se construyó como puente sobre una de esas arterias viales, al estilo de un metro elevado.



Finalmente, un tercer rasgo innovador se encuentra en otro punto de llegada, el cual se hizo subterráneo y bajo una plaza (Villarroel), que se diseñó de esa manera para no afectar el disfrute del espacio público.



“El transporte no se soluciona con un solo modo sino con varios, integrados. En La Paz el eje es el teleférico, pero se complementará con un BRT (de un solo carril; sistema tipo TransMilenio) y con la integración de los buses en un solo sistema, con todos los pagos unificados. Aún nos faltan unos años para lograr esa integración”, precisa Dockweiler.

El gerente destacó que MT no se ha llevado de manera exclusiva a zonas pobres sino a los puntos que más demanda de transporte tienen, incluidas las zonas con mayores ingresos. Esto apunta a convencer que los más ricos dejen de usar el carro particular y así contribuyan a disminuir la congestión del tráfico.



Aunque este modelo de transporte no es de los más extendidos, ya existe la Asociación Internacional de Transporte por Cable Urbano: Medellín, Manizales, Santiago de Chile, México D. F. y La Paz son sus integrantes. Cali, Bogotá y Río de Janeiro ingresarán en los próximos meses.



