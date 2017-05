Se buscan 400 filántropos para ayudar a jóvenes a entrar a Los Andes

El próximo miércoles 31 de mayo se realizará uno de los eventos filantrópicos que recoge más fondos en el país y que beneficia a jóvenes sin posibilidades económicas que quieran estudiar una carrera profesional en la universidad de los Andes.

La idea es reunir a 400 personas o empresas que aporten a la causa. Lo que deben hacer es comprar una boleta que tiene un valor de 6’000.000 de pesos para un total de 2.400’000.000 de pesos en donaciones en esa noche.



Uno de los estudiantes beneficiados es Santiago Neira Hernández, quien está haciendo quinto semestre de Economía y Matemáticas gracias a un evento como este, que se hace cada dos años. La idea es que haya muchos más, que como él logren cumplir su meta de ser profesionales. “Yo estudiaba bachillerato en el Colegio Americano, pero participaba en un programa llamado Talentos Matemáticos de la Universidad Sergio Arboleda. En una feria me dijeron que yo me podía beneficiar, y así fue. Mi familia nunca hubiera tenido los recursos”. No solo es un líder en la universidad, sino que mantiene un promedio de 4,7.



El programa ha tenido 1.775 beneficiarios, de los cuales se han graduado 583 y este semestre se graduarán 25 más. En la actualidad hay 828 jóvenes activos, estudiando en la Universidad. El 14,2 por ciento de los estudiantes se han graduado con honores: 22 estudiantes summa cum laude, 7 magna cum laude y 54 cum laude.



EL TIEMPO habló con Eduardo Pacheco, presidente de Colpatria y uno de los promotores de la iniciativa Quiero Estudiar 2017.



¿Cuáles son los orígenes del programa Quiero Estudiar?



Nació en la Universidad de los Andes. El doctor Rudolf Hommes, siendo rector, forjó el proyecto. Para él, la universidad debía crear un mecanismo para apoyar a estudiantes brillantes que no tuvieran recursos para ir a estudiar a una universidad. Luego, el rector Carlos Angulo Galvis consolidó esa idea en el proyecto Quiero Estudiar, y el rector Pablo Navas Sanz de Santamaría le introdujo un elemento, muy importante: la solidaridad.



¿Cómo se aplica eso de la solidaridad?



Lo que esperamos es que, voluntariamente, por convencimiento, cada estudiante que se gradúe gracias al programa Quiero Estudiar, y sea un profesional exitoso, le devuelva a quien esté en la cola, como este lo estuvo en algún momento.



¿Cuál es el criterio que ustedes tienen para escoger a los estudiantes?



Hay tres: uno, necesidad económica; dos, cualquier estudiante que quiera beneficiarse del proyecto tiene que pasar el examen de admisión de la Universidad de los Andes; y tercero, que sea una persona destacada, que haga algo por su comunidad, que sea un buen deportista. El programa contempla cosas de esa naturaleza.



¿Cómo dan a conocer ustedes esta oportunidad?



Los Andes tiene todo un mecanismo para divulgar la información, también vamos a los colegios de Bogotá y procuramos que los estudiantes sean conscientes de que existe esa posibilidad para estudiar en la Universidad de Los Andes.



¿De dónde vienen los estudiantes?



Mayoritariamente son de Bogotá, pero hay gente de todo el país.



¿Qué casos lo han conmovido en todo este tiempo?



Encontramos a un muchacho que estaba durmiendo en el gimnasio de la universidad. No tenía ni siquiera casa. Hay mentes brillantes con muchas necesidades.



¿Cuántos estudiantes se han beneficiado del programa desde que comenzó a funcionar?



Hemos beneficiado alrededor de 1.775 estudiantes dentro del programa Quiero Estudiar. Cada año entran en promedio 120.



¿Usted dice que en el programa no se regala nada?



Lo que pasa es que nosotros creemos y confiamos en los andinos. Sabemos que todos van a ser solidarios. Los va a congregar la idea de ayudar a personas brillantes que no tienen posibilidades de estudiar cualquier carrera, desde música hasta ingeniería.



¿Cómo se maneja este tema del compromiso verbal?



Los beneficiados no están obligados de forma coercitivo a devolver la ayuda que recibió, eso lo deben hacer por voluntad propia, no porque esté en un papel.

¿Cómo ayudar?

Para comprar boletas: Teléfono 3324170 o en el link https://crowd.uniandes.edu.co/s/cenaquieroestudiar2017



Valor del puesto: $ 6’000.000

Valor de la mesa: $ 60’000.000 (10 personas)

Cena: 31 de mayo en el Country Club.



