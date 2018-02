Buscan a vándalo que lanzó gas lacrimógeno a un TM con pasajeros

Los bloqueos y vandalismo contra el sistema TransMilenio en Soacha y la autopista Sur, presentados este miércoles desde tempranas horas de la mañana, se saldaron con 22 buses articulados dañados por vidrios rotos, grafitis y puertas averiadas.



En medio de los desmanes, un encapuchado tomó un gas lacrimógeno y lo estrelló contra la ventana de un articulado, la rompió y causó pánico entre los viajeros, que se encontraban dentro del bus, mientras pasaban las protestas. Fuentes de la Policía Metropolitana confirmaron el acto de vandalismo y señalaron que hombres de la institución están investigando para dar con el responsable del ataque.

Las autoridades reportaron 14 personas capturadas por perturbación del orden público, tras los desmanes que protagonizaron antes y durante los choques que hubo con el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, unidad que asistió al lugar para restablecer el orden y la movilidad.



La Alcaldía de Bogotá escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Así atenta un vándalo contra la vida de los usuarios que viajan en @TransMilenio. Esto es un delito y de ninguna manera es una forma de protestar”.



Por su parte, el sistema masivo relacionó las afectaciones en cifras: “Se estima que los usuarios afectados entre las 7 de la mañana y las 12 del día es de 80.000 personas, que no tuvieron acceso al servicio, no pudieron realizar su viaje. En total, el perjuicio llegó a unos 300.000 usuarios, sumando aquellos que tuvieron retrasos en sus trayectos”.



Esta es la segunda jornada de desmanes que se vive en el mismo punto, tras la reportada el viernes pasado. A través de redes sociales circularon fotos y videos que evidencian la confrontación.



El origen de lo ocurrido se dio hacia las 7:02 de la mañana, cuando se presentó un accidente vehicular entre particulares en la calzada mixta, frente a la estación Alquería de la troncal Sur. Esto, sumado a una obra en la vía, provocó que los carros particulares invadieran el carril exclusivo, generando un represamiento en la flota hacia el norte y el consecuente retrasos en la operación hacia el sur de la ciudad.



Unos 20 minutos después, varias personas se tomaron la estación Terreros. Aunque TransMilenio envió dos articulados vacíos para evacuar la gente que estaba represada por el retraso en el servicio, los ciudadanos se negaron a abordar los vehículos y, por el contrario, se gestó una movilización. Así, la flota quedó bloqueada, lo que llevó al cierre de las estaciones Avenida Bosa, León XIII, Terreros, San Mateo y Despensa.



“La situación provocó un efecto dominó y retrasos de los servicios de la troncal. Tuvimos cerradas 14 estaciones de la NQS-Soacha y el Portal Sur, y se suspendió el servicio de alimentación en ese portal”, aclaró el sistema. A las 12 del mediodía se restableció el orden y se reactivó la operación.

Reclamos

EL TIEMPO escuchó a la ciudadanía, y la queja fue la misma que en otras ocasiones: el alza en las tarifas y la baja frecuencia de los articulados. Entre sus solicitudes figura que haya más frecuencia de las rutas que transitan. “Esto ya no es un pueblo, es una ciudad. Tienen solo dos servicios a Bogotá, pero no salen constantemente”, expresó un inconforme.



“Mi petición es que haya más coordinación entre Soacha y Bogotá; es triste lo que vivimos, nos toca pagar a diario hasta 7.000 pesos de transporte, y no recibimos el servicio que deberíamos tener”, comentó otro afectado, quien explicó que algunos, para llegar a la estación, pagan hasta dos pasajes.



Edder Velandia, investigador de la Universidad de La Salle, señaló que los ciudadanos estarían dispuestos a pagar 100 o 200 pesos más en TransMilenio, si se les prestara un buen servicio. Pero como no ocurre, la gente se baja de los articulados y empieza a comprar motos, reseñó. Así, cualquier anomalía es propicia para las protestas.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

@BogotaET