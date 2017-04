Mamá, abuela y bebé atropellados por bus provisional del Sitp en Bosa

Un niño de año y medio, su mamá de 26 años y su abuela de 50 fueron embestidos por un colectivo de servicio público en la calle 63 de Bosa, en el sur de la ciudad. Al parecer los hechos se presentaron por exceso de velocidad e imprudencia.



La mamá del menor, que fue llevada al hospital local, está con pronóstico reservado debido a las lesiones por el impacto y a esta hora se encuentra en cirugía por trauma abdominal, de tórax y cráneo.



Mientras tanto la abuela está en la Unidad de Cuidados intensivos (UCI) en la clínica Medical Proinfo de Kennedy por un evento coronario, según la información preliminar.

El niño, por su parte, no sufrió, aparentemente, lesiones vitales y según fuentes de la clínica, ya fue dado de alta y entregado a su abuelo.



Los hechos se presentaron poco antes de la 1:30 de la tarde cuando el automotor transitaba por la calle 63 sur frente al número 96-72. El conductor no alcanzó a maniobrar y golpeó a estas tres personas que cayeron al piso por impacto. Al parecer la mamá del niño alcanzó a protegerlo y arrojarlo a un costado para salvar su vida.



Testigos de los hechos relataron a Citynoticias que el conductor del colectivo de color negro, iba por esa vía “a lo que daba” el acelerador. Según una fuente, la mujer que iba con el niño lo alcanzó a lanzar a un lado, cayó en el canal de la calle y ella fue golpeada con el panorámico y cayó en toda la esquina, contó una de mas testigos de los hechos.



Otro testigo dijo en esta vía es frecuente los accidentes por exceso de velocidad y que en este caso la frenada alcanzó a tener unos 15 metros, lo que evidencia, según la fuente, que el conductor, al parecer, excedía los límites.



La calle 63 sur es denominada por los vecinos del sector como 'la calle de la muerte' porque no pasa semana sin que se registre un incidente.



Tras el impacto, los transeúntes, comerciantes y habitantes del sector, protestaron por la continua racha de accidentes en esa misma zona. También exigieron reductores de velocidad y más controles a los conductores.



Ante esta situación, la Policía tuvo una reunión con la comunidad para escuchar las solicitudes y buscar una solución. El comandante de la Policía de Tránsito, coronel, Germán Jaramillo, aseguró que se tomarán acciones al respecto.



“Vamos a hacer estudios en esa vía para mirar qué tipo de demarcaciones se deben instalar para comenzar a instalarlas”, dijo el oficial quien no descartó exceso de velocidad por parte del conductor y posible imprudencia por parte de los peatones afectados en la tarde de hoy.



Según Jaramillo, además de señales preventivas para el peatón, sobre esa calle se necesitan “reductores de velocidad en algunos puntos, especialmente en las intercesiones para que los vehículos disminuyan la velocidad".



Redacción Bogotá

Con reportería de Citynoticias