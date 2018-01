Brutal agresión sexual conmociona a La Calera

“Me quiero morir” es una de las frases que ha dicho Laura Catalina (se omiten apellidos por seguridad) durante la crisis psicológicas que padece por estos días. Esta joven de 18 años fue víctima de una brutal agresión sexual y física en La Calera, Cundinamarca.

Internada en el hospital San Rafael, de Bogotá, donde le han suministrado cuidados médicos y psicológicos, trata de salir de las dolorosas lesiones que sufrió en el cuerpo, en la mente y en el corazón el pasado 31 de diciembre.



Según el relato de su padrastro, Henry Carrillo, ella le pidió permiso para salir con sus amigos y primos el sábado 30 de diciembre. Se dirigió a un establecimiento público en donde compartió con sus allegados, pero allí llegó un sujeto de ese municipio que se ganó la confianza del grupo. Después se ofreció a llevar a Laura hasta su residencia en moto, a lo cual accedió.



En vez de dirigirse a la vivienda, el tipo condujo hacia su apartamento, en un sexto piso, intimidándola y amenazándola: “Si grita o dice algo, la mato”, amenazaba el hombre, al tiempo que la apretaba con fuerza.



“A la una de la mañana la llamamos al celular, pues el permiso que tenía no era hasta tan tarde. No nos contestó y por eso comenzamos a buscarla por todas partes, no aparecía”, relató el padrastro.



Una vez dentro del apartamento, donde había fotografías de otras jóvenes y de la propia Laura, a quien le dijo que hacía tiempo la tenía identificada y que le gustaba mucho, procedió a golpearla. En un momento logró meterse a un baño y trató de saltar por una ventana, pero la altura y el peligro de la caída la disuadieron. Luego el tipo, a fuerza de golpes, logró reducirla. La abusó sexualmente.

En estos pasillos estuvo internada la joven, donde recibió atención médica y psicológica. Foto: Cortesía: Familia de la víctima

Los padres de la joven apenas pudieron saber algo a las 4:10 de la madrugada. Consumado el ataque, la muchacha consiguió salir y corrió hasta la vivienda de sus abuelos, adonde llegó en shock: sus familiares la encontraron moreteada, con el rostro tumefacto y ensangrentada.



En el relato que les hizo les contó que cada vez que intentó gritar, el violador la golpeaba en la cara y el cuerpo, hasta hacerla sangrar y dejarla aturdida. Incluso le halaba el pelo hasta arrancarle mechones y la mordía varias veces en distintas partes del cuerpo. Todo había ocurrido entre las 2:30 y las 4 de la madrugada.



Después la llevaron al centro de salud del municipio, donde fue valorada y remitida al hospital San Rafael, de Bogotá, pues la gravedad del ataque precisaba asistencia especializada.



La víctima, con 18 años cumplidos el pasado 31 de agosto, se había graduado de bachillerato y estaba adelantando cursos de alemán antes de ingresar a la universidad. En el centro asistencial continuaba este martes bajo observación médica y psicológica, tomando medicamentos y calmantes.

La familia interpuso la denuncia ante la Fiscalía, y La Sijín de La Calera adelanta las investigaciones, recopilando material probatorio para poder capturar al señalado agresor, quien tiene entre 26 y 28 años de edad.



El Instituto de Medicina Legal adelantó el examen pertinente y confirmó la ocurrencia del acceso carnal.



Entretanto, el señalado agresor fue visto en los días posteriores al ataque por las calles de La Calera. Allí, vecinos y ciudadanos no salen de la consternación y el rechazo por el hecho. EL TIEMPO pudo establecer que el individuo tiene antecedentes por abuso, agresión, extorsión y estafa.



“Lo único que nos alivia es que la tenemos con vida y con nosotros. Pero Laura Catalina está completamente destrozada en lo anímico, nerviosa. Se despierta gritando y no quiere que nadie se le acerque”, comentó el padrastro, quien espera al igual que sus allegados que las autoridades cumplan con su acción de justicia, capturen y procesen al depredador sexual que se llevó la paz de la joven.



FELIPE MOTOA FRANCO

EL TIEMPO

En Twitter: @felipemotoa