Quebrada La Vieja va para un año del cierre de su sendero

Falta poco para que se cumpla un año del cierre del sendero de la quebrada La Vieja –avenida Circunvalar con calle 71– y aún no se sabe cuándo volverá a estar a disposición de los residentes de la capital.

Si bien la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ya presentó los estudios de capacidad de carga a la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca para revisión, todavía no han sido aprobados.



“No se puede dar fecha de cuándo estarán los estudios. Pero lo que sí se puede decir es que se sigue trabajando en el tema de las capacidades de carga y se han realizado mesas técnicas de trabajo con el Acueducto”, afirmaron en la CAR.

El cierre temporal se dio luego de dos años de polémicas entre los habitantes del barrio Rosales, organizaciones ambientalistas y el Distrito, debido al impacto en el sendero a causa del aumento en el número de visitantes (pasaron de 5.149 visitas a finales del 2015 a 159.349 en el 2016).



En la actualidad, no se sabe el número estimado de visitantes que podrá recibir el sendero de La Vieja, pero de lo que sí se tiene conocimiento es que el proceso para definirlo no ha sido fácil ni rápido.



La EAAB ha entregado en dos ocasiones los requerimientos y ajustes solicitados por la CAR sobre los estudios de carga y el manejo ambiental –en septiembre del 2017 y en febrero de este año–, pero aún no se aprueban.

Ante la demora por parte del Distrito, Andrés Plazas, líder de Amigos de la Montaña, afirmó que urge la reapertura del sendero por un tema de salud pública: “Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental de los ciudadanos depende de tener 10 metros cuadrados de espacio público verde. Y en Bogotá tenemos 3,9”.

