En menos de 20 años, la mitad de los bogotanos podrían ser gordos

Comidas rápidas cocidas en grasas reutilizadas, consumo excesivo de bebidas azucaradas y paquetes, malos hábitos de alimentación y el sedentarismo llevado al extremo son las causas por las cuales las autoridades distritales de salud creen que en 20 años o menos, la mitad de la población de la ciudad podría padecer de sobrepeso u obesidad.

Según el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, “esto es un verdadero problema de salud pública, sobre todo por patologías como la diabetes o la hipertensión, asociadas con enfermedades vasculares y cerebrovasculares. Hay que pensar en la demanda de servicios para atenderlas hacia el futuro”.



Pero si bien esta es la opinión oficial, otros expertos creen que no tenemos que esperar el paso de dos décadas para reaccionar, pues existen cifras que advierten de un problema mayor.



“Esto ya está sucediendo. Según datos de la Tercera Encuesta Nacional de Situación Nutricional para Colombia del año 2015 (Ensin), más o menos el 27 por ciento de la población adulta tiene sobrepeso y el 19 por ciento padece de obesidad.



Entre estos dos, casi que el 57 por ciento de los colombianos tienen un problema de excesos, y no creo que la situación sea muy diferente en Bogotá. Hay que actuar ya”, dijo Carlos Mendivil, médico diabetólogo y profesor asociado de la Universidad de los Andes.



Y es que los datos recogidos a través de la estrategia de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) ‘Cuídate, sé feliz’, en la que fueron valoradas 118.466 personas, no fueron muy alentadores.



El 55,2 %, unas 65.363, presentaban exceso de peso. “Es decir, uno de cada dos ciudadanos entrevistados en el espacio público tiene esta condición”, dijo Morales.



El 54,3% eran adultos de 40 a 59 años y el 37,1 %, mayores de 60 años. Ya con obesidad, un problema mayor, hay unas 19.393 personas. El 10,8 % residen en Ciudad Bolívar; el 9,5 %, en San Cristóbal Sur, y el 9,4 %, en Suba.

Para Carlos Restrepo, médico genetista de la Universidad del Rosario, esta tendencia es mundial. “El exceso de calorías en la dieta usual de los colombianos es solo parte de la explicación porque también hay factores genéticos que pueden explicar no menos de un 10 o 20 por ciento de la obesidad, particularmente de las más extremas”.



Pero si nuestros hábitos alimentarios son un problema, el sedentarismo se suma a la lista de cosas por cambiar. Según la SDS, de 65.363 personas identificadas con exceso de peso, el 58,9 % son mujeres y el 41,1, hombres.



“Lo grave es que cinco de cada diez mujeres y cuatro de cada 10 hombres no realizan ningún tipo de actividad física”, dijo Morales.



Esto también se explica por un uso excesivo de vehículos para desplazamientos cortos. Diariamente, en Bogotá se recorren en vehículo más de 35.000 kilómetros para trayectos de menos de 2 kilómetros. También, la baja utilización de medios alternativos de transporte, como bicicleta y caminar. Más preocupante aún es que la falta de actividad física es un hábito recurrente en las nuevas generaciones.



“Esto es algo que, sin lugar a dudas, está generando problemas graves de obesidad desde edades tempranas”, afirmó Restrepo.



La situación se complica al analizar el aumento de exceso de peso en los jóvenes. Entre 2010 y 2015, este creció del 18 al 24 %; en adolescentes, del 15,5 al 18 %, y en los adultos, del 51 al 56 %, según análisis de la SDS en el mismo periodo de tiempo.

Además, revela la Ensin 2015, de manera similar a la tendencia mundial, el exceso de peso se ha incrementado tanto en el país como en Bogotá.



Solo la cifra que se refiere a menores de cinco años en la ciudad preocupa: 6,6 % en 2015, cifra que supera la nacional, que es del 6,3 %. “El exceso de peso en los niños en edad escolar se incrementó al 27,7 % en 2015, frente al promedio nacional de 24,4 %”, explicó el secretario de Salud.



Según la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional, presentada en 2017 en centros urbanos como Bogotá, 7 de cada 10 niños escolares y adolescentes son sedentarios.



“Los niños pasan entre 3 y 4 horas frente a las pantallas de los televisores, el computador o las consolas. Solo 3 de cada 10 niños realizan juegos activos, es decir que el 70 % de ellos son sedentarios”, dice el informe.

¿Qué hacer?

Las SDS tiene claro el problema, y ahora está adelantando una serie de campañas pedagógicas, como ‘Te reto a moverte más’, para luchar contra este problema de salud pública que crece como una bola de nieve.



Por ejemplo, varios instructores están visitando TransMilenio y las salas de espera de la unidades de servicios de salud, Cades y Supercades enseñando ejercicios para liberar la tensión y el estrés.



Así mismo, al caminar por la ciudad la ciudadanía podrá encontrar en andenes y parques, frases y juegos que incentivan el ejercicio. En Bogotá, los mayores índices de sedentarismo se registran en las localidades de Bosa, Usme, Santa Fe, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.



Otra estrategia es lograr una alimentación saludable que contenga macro y micronutrientes como proteína, grasa, carbohidratos, vitaminas y minerales, así como agua y fibra.



Desde la entidad también se promueve incluir cantidades adecuadas de los grupos de alimentos: legumbres, verduras, frutas, cereales, grasas, carnes, leche y derivados. Cerca de 30 % de los infartos en el mundo son provocados por el bajo consumo de frutas y verduras, según la Organización Mundial de la Salud. (OMS).

Los mayores índices de sedentarismo se registran en las localidades de Bosa, Usme, Santa Fe, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Foto: Abel Cárdenas

Otra estrategia se llama ‘Bogotá vital’, enfocada en cinco prioridades para la promoción de la alimentación saludable, la actividad física, el consumo responsable de alcohol, la prevención del tabaquismo y el mejoramiento de la calidad del aire. Como dato curioso, habrá una ‘nutrimóvil’, un vehículo con un chef a bordo que recorrerá barrios y plazas de mercado para enseñar la preparación de platos saludables.



Aun así, falta mucho por hacer, sobre todo porque, según los expertos, los tratamientos más efectivos todavía no están al alcance de la mayoría de la población, así que lo que se puede hacer, por ahora, se centra en algo aún más importante: la prevención.



