Marcha del Día del Trabajo en Bogotá transcurrió en paz

Pedían paz y así marcharon. Este fue el balance, tanto para manifestantes como autoridades, que dejaron las movilizaciones realizadas este lunes, con motivo del Día del Trabajo, en Bogotá.



Salvo cinco fachadas vandalizadas con rayones –entre las que se cuenta la de la Casa del Florero–, esta jornada, que se inició hacia las nueve de la mañana y terminó alrededor de las dos de la tarde, no tuvo mayores contratiempos.



Sindicatos, agrupaciones políticas que izaban la bandera del M-19 y cientos de trabajadores, ocuparon en total calma la plaza de Bolívar, la avenida Primero de Mayo y el parque de Engativá (en el occidente de la ciudad), no solo con sus pancartas y arengas, sino con música y danza.

“Sin duda, es una de las manifestaciones del Día del Trabajo más pacíficas que he visto. Pero eso no significa que olvidamos marchar porque, como jóvenes, nuestro futuro laboral es incierto. Tenemos empleos sin beneficios, sin vacaciones pagas, sin cesantías”, señaló Viviana Rangel, del sindicato de la Asociación Colombiana de Trabajadores de la Industria Audiovisual.



A esta jornada también se sumó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos y el Sindicato de Trabajadores de la ETB (Sintrateléfono), que ingresó a la plaza de Bolívar cargando, entre varios de sus empleados, una bandera de Colombia de más de 100 metros.



Allí, las voces y carteles de los manifestantes se dividían entre quienes pedían que no se vendiera la ETB hasta los que rechazaban el gobierno de Trump.



“¡Esta es la verdadera marcha contra la corrupción! Es la oportunidad que tenemos los demócratas para pedir un país diferente. Para denunciar las corporaciones que se roban el agro y los mandatarios que traban las revocatorias”, señaló Jorge Robledo, senador del Polo y candidato presidencial que acompañó la marcha.



Sin embargo, entre miles de denuncias que ocupaban la plaza, el clamor de justicia por los líderes regionales asesinados este año era una constante.



“No podemos empezar la paz en estas condiciones. No hay de otra, se debe garantizar una verdadera seguridad para nosotros. Venimos en paz, queremos paz”, expresó Manuel Martínez, uno de los manifestantes.



Por otra parte, otra de las comunidades que salió a protestar fue el Grupo de Madres Comunitarias de Usaquén.



“Las cortes nos reconocen una pensión, pero no cesantías, primas y el esfuerzo del trabajo que realizamos por décadas y por el bien de la infancia de este país. Si les dan beneficios a quienes abandonan la guerra, los que construimos país también los merecemos”, mencionó María Alexandra Rodríguez, madre comunitaria desde hace 21 años.



BOGOTÁ