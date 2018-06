Especial: Bogotá está en obra

Los debates alrededor del metro, la troncal de la 7.ª o el desarrollo que se prevé en la Van Der Hammen han impedido ver el cúmulo de obras que se vienen ejecutando en el resto de la ciudad. Varias de ellas ya terminadas, como las 66 canchas sintéticas, los 20 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAP) o el TransMicable, que está a punto de entregarse. Y otras tantas que se encuentran en etapa de diseño y cuya ejecución irá más allá de esta administración.

En cientos de rincones de la capital se está produciendo esta revolución que transformará la fisonomía de Bogotá e impactará la calidad de vida de los ciudadanos en temas como movilidad, salud y educación. Según la Alcaldía, el incremento en obras civiles en el 2017 es del 53,4 por ciento frente a un 7 por ciento a nivel nacional; solo la venta de concreto en la capital aumentó 66 por ciento.

No es fácil que en una urbe con más de 8 millones de personas, distribuidas en 5.600 barrios, la gente se percate de la magnitud del plan que está en marcha. El total de la inversión es de 61 billones de pesos, unos 20.000 millones de dólares, cuatro veces lo que costaron las obras de ampliación del canal de Panamá, el equivalente a cuatro presupuestos de Bogotá. O para aludir a un asunto de moda, vale decir que con esa plata se podrían organizar dos mundiales de fútbol como el que se llevará a cabo en Rusia. En movilidad se irá el 45 % de los recursos, seguidos por educación (16 ), salud (14), hábitat (6), integración social (5%), entre otros.



Colegios y jardines infantiles nuevos o renovados, redes de acueducto y alcantarillado, parques y vías que por décadas esperaron los residentes del occidente para desbloquear la movilidad han aparecido en los últimos dos años y medio y se multiplicarán en lo que resta de la administración de Enrique Peñalosa.



Entre las más sobresalientes EL TIEMPO identificó 135, de un total de 942, que han sido entregadas entre el 2016 y la fecha o que están en pleno proceso de construcción o que ya cuentan con los recursos y diseños para comenzar su ejecución. En las 19 localidades urbanas que componen la ciudad hay obras de todo tipo y de distinta dimensión.



No obstante, en el balance final las más beneficiadas son Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Engativá, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme. En los últimos 15 años no había tantos frentes de trabajo simultáneos.

Una vía como la avenida Bosa, de 1,6 kilómetros de longitud, a pocas semanas de ser entregada, con dos calzadas de tres carriles cada una, ciclorruta y andenes para los peatones, impactará el acceso y salida de más de 600.000 personas que viven en esa localidad, en el suroccidente de Bogotá.



Otras seis vías, con idénticas características, están en construcción en Suba, Fontibón, Kennedy y Engativá, con promedios de ejecución entre el 22 y 97 por ciento. Estos corredores mejorarán la movilidad y generarán nuevos espacios para los biciusuarios y los peatones y renovación urbana en su entorno. Hasta Chapinero, en el norte, vive el efecto de la inversión con la renovación de sus viejas redes de acueducto y alcantarillado en Chicó.



La puesta en operación de veinte Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) ya permitió bajar a la mitad el hacinamiento en hospitales, que el actual gobierno recibió en 250 por ciento.



La entrega de diez colegios reconstruidos, como el Santa Librada, en Usme, en el sur, que acaba de ser inaugurado después de una inversión de más de 13.000 millones de pesos, les transformó la vida a estudiantes que por años esperaron mejores espacios y una dotación de calidad.

Son colegios que en la mayoría de los casos duplicaron sus espacios, como este, que pasó de 1.272 a 5.215 metros cuadrados con nuevas aulas para primaria y bachillerato, y además, recibieron dotación completa de pupitres, sillas, elementos deportivos, equipos de cómputo, impresoras láser, archivadores y mobiliario. Estos colegios tienen cocina; biblioteca; comedor; ágora; tienda escolar; laboratorios de física, química y tecnología, y zonas de recreación.



En proceso está la reconstrucción de otros once colegios que deben entregarse este año en Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Puente Aranda, La Candelaria y Fontibón. También hay seis nuevos en proceso de construcción.



Cada colegio que se construye o se renueva les transforma la vida a 1.000 o 2.000 estudiantes, y acerca a la ciudad a la meta de lograr la jornada única y a mejorar la calidad de la educación y de la vida de los niños, niñas y adolescentes.



Igual pasa con las canchas sintéticas, que han sido una obsesión para Peñalosa. Ya logró abrir 66 y tiene en construcción 30, todas con iluminación y adaptadas para que puedan ser utilizadas en el día o en la noche. Estos no solo han implicado espacio de recreación para los residentes beneficiados, sino un nuevo entorno de seguridad.



El alcalde y su equipo estiman que este paquete de obras, que hace parte de lo que él denomina la “nueva Bogotá”, y las que están en proceso de contratación, incluido el metro y seis troncales de TransMilenio, generarán 500.000 empleos e impulsarán el crecimiento de la economía en al menos dos puntos por encima del promedio nacional.

REDACCIÓN BOGOTÁ​