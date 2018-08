‘Las investigaciones vienen con el cargo que tengo’: Juan P. Bocarejo

El proceso para tramitar la licitación de la semaforización inteligente de Bogotá sí tuvo la planeación, los estudios y las previsiones que requiere un contrato de 173.000 millones de pesos, que fue adjudicado el pasado 30 de diciembre.

Esa es la conclusión que se desprende de la entrevista que el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, concedió a EL TIEMPO para responder a los cuestionamientos que la Procuraduría General le hizo al formularle pliego de cargos en una investigación disciplinaria.

El ente de control le abrió la investigación a Bocarejo por presunta falta de planeación en lo relacionado con el futuro de los controladores semafóricos, por lo cual, según la Procuraduría, podría existir un detrimento patrimonial cercano a los 13.000 millones de pesos.

También afirma que no se determinó el destino que se le dará al cableado de cobre con el que hoy operan los semáforos en la ciudad, y que se adjudicó el contrato con la falta de un sistema de comunicaciones para la nueva red.

¿Es verdad que los controladores se van a perder?

Desde el estudio de la consultoría estructuramos todo el proyecto y se definió cuáles eran las opciones que se tenían con los controladores. Una era sí el ganador de la licitación tiene una tecnología compatible con esos controladores, se van a poder seguir usando (fue la opción que ganó). La otra es que tomaríamos la decisión sobre qué hacer con esos controladores que no fueran compatibles. En este caso, los podemos vender como se ha realizado con muchos bienes de la Secretaría que ya no sirven o no los necesitamos; por ejemplo, los carros viejos o cosas ya obsoletas.



¿Hay o no riesgo de detrimento patrimonial por 13.000 millones de pesos?

No hay ningún riesgo de detrimento por parte de la Secretaría de Movilidad frente a unos controladores semafóricos que están en operación, porque son compatibles con la nueva semaforización.

Entonces, ¿ya está resuelta esa preocupación que tiene la Procuraduría?

Esa preocupación de la Procuraduría ya no tendría ningún fundamento, porque esos controladores que tienen vida útil podrán seguir utilizándose.



Otro asunto que cuestiona el ente de control disciplinario es el futuro que tendrá la red de cobre con la que hoy funciona la semaforización en la ciudad...



Lo que necesita el sistema semafórico para funcionar bien es una red de fibra óptica porque la de cobre no le ofrece ni la confiabilidad ni la capacidad. Un sistema inteligente de semáforos es superamplio en data (datos), y se requiere procesar miles y miles de ellos al igual que imágenes de video, que no las puede reproducir la red de cobre. Por eso se necesita una red diferente.

Pero ¿qué va a pasar con la red de cobre?

La Secretaría de Movilidad estructuró con la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) una nueva red que utiliza la infraestructura de fibra de óptica, y cuando se termine de cambiar toda esa red, la Secretaría deberá decidir qué se hace con el tendido de cobre. Hay varias opciones, una de ellas es que se puede negociar con ETB para que ellos la utilicen y la otra es retirarla para darle de baja. El cobre podría venderse como chatarra, pero luego de retirarlo hay que separarlo del caucho. Estas tareas, retirar y separar el caucho, costarían más que el cobre.



La Procuraduría también cuestiona que el contrato se haya adjudicado sin tener diseñado el sistema de comunicaciones para la nueva red...



En el estudio de consultoría que hicimos en el año 2016 y que terminó a principios del 2017, se diseñó tanto la red de semáforos como la de comunicaciones con todas las especificaciones y todos sus elementos. Hoy tenemos un convenio firmado desde principio de año con la ETB, para que ellos garanticen el tema de comunicaciones. Ese convenio está suspendido mientras reanudamos el asunto de la semaforización, que hoy está suspendida. En ambos temas, que son técnicos, realmente tenemos tranquilidad con lo que se está haciendo.

¿Por qué le sale tanto palo en la rueda al tema de la semaforización?

Los entes de control tienen ese proceso de fiscalizar, y nosotros ya entramos en una fase que es la de pliego de cargos en la que podemos dar respuesta a algo de lo que estamos completamente tranquilos, que es todo el proceso de planeación que tuvimos en el tema de semáforos.



¿Cuántas investigaciones le han abierto?

Ahora mismo no sé con precisión.



Teme que termine muy investigado, usted que es un hombre que viene de la

academia…

Eso viene con el cargo, pero nosotros tenemos la tranquilidad de poder demostrar que nuestra gestión se ha hecho con diligencia, transparencia y honestidad.



¿Se siente perseguido por las investigaciones?



No, no me siento perseguido.

Licitación con tropiezos

Este contrato para la modernización de los semáforos en la capital aún no se ha puesto en marcha, a pesar de haber sido adjudicado en diciembre pasado al consorcio Movilidad Futura 2050, conformado por Sutec Colombia y Siemens, y cuyo valor es de 173.000 millones de pesos.



Hoy, la firma Sutec está cuestionada por supuesta falsedad en los documentos presentados para ganar esta licitación y cuyo escándalo salió a la luz pública luego de las denuncias presentadas por uno de los consorcios que perdió la licitación.



JOHN CERÓN

