En bloqueos de Soacha hubo intereses políticos y criminales: Peñalosa

Durante toda la mañana de este martes usuarios mantuvieron bloqueado el carril preferencial por donde pasan buses articulados hacia la estación San Mateo, en Soacha, así como en el portal Sur, en Bogotá. Según los usuarios, protestaban por los retrasos en los servicios de la troncal.



Para referirse al tema, el Distrito realizó una rueda de prensa de la que participaron el alcalde, Enrique Peñalosa; el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo; y la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas.

TransMilenio informó que debido a esta situación fueron cerradas 15 estaciones del sistema, que van desde la del Sena, en la avenida Primero de Mayo con carrera 30, hasta San Mateo. Foto: Mauricio Leon / EL TIEMPO Frente a esta situación, TransMilenio informó que desde las 4:10 a. m. de este martes se ha presentado congestión vehicular e invasión del carril exclusivo desde San Mateo hasta el Perdomo. Foto: Mauricio Leon / EL TIEMPO Sobre el carril preferencial por donde pasan buses articulados hacia la estación San Mateo permanece un grupo de pasajeros de TransMilenio que impide el paso de los vehículos. Foto: Mauricio Leon / EL TIEMPO Tensa la situación entre manifestantes y el Esmad en el sur de Bogotá. Foto: Mauricio León En el portal del sur de TransMilenio hubo cierres a primera hora del martes. Foto: Andrés Sánchez / Citynoticias Así está el panorama de esta mañana en el portal Sur, de donde no salían servicios. Foto: Andrés Sánchez / Citynoticias. Desde las 4:10 a.m., se presenta una alta congestión vehicular e invasión del carril exclusivo de TransMilenio, desde San Mateo hasta Perdomo. Foto: Archivo Particular / Secretaría de Movilidad Usuarios decidieron bajarse de los buses para caminar hacia sus destinos. Foto: Raúl Forero - @luar_skywalker Así está el panorama a esta hora en la autopista Sur. Foto: Hernán Bootia - @Hernibo

Pedimos disculpas a los ciudadanos. Tenemos claro que miles de personas se ven afectadas por este problema y no pueden llegar a tiempo a su trabajo FACEBOOK

TWITTER

“Acá hubo intereses políticos y criminales”, expresó el alcalde Enrique Peñalosa. Agregó: “Decenas de encapuchados arrojando nubes de piedra, hubo, hasta donde tenemos información, 24 buses vandalizados".



Los funcionarios también ofrecieron disculpas a la ciudadanía y dicen ser conscientes de que debe mejorarse la calidad del sistema de transporte. “Pedimos disculpas, de ninguna manera estamos satisfechos con el funcionamiento del sistema de transporte y tenemos que mejorar”, precisó el Alcalde.



Por su parte, Alexandra Rojas, agregó: “Los ciudadanos se merecen un buen servicio de Transmilenio”.

Video Crítica situación en el sur de la ciudad por bloqueos en TransMilenio

También reiteró y rechazó los disturbios que afectaron a la clase trabajadora. “Rechazamos los hechos vandálicos del día de hoy. Las personas que van a trabajar no ponen en sus morrales piedras y capuchas para lograr pasar desapercibidos y emprender acciones criminales”.



Entre las soluciones anunciadas, se habló de un solo control policial de Transmilenio tanto en Soacha como en Bogotá, con el fin de mejorar las conexiones. No obstante, también se denunció una práctica que ha venido tolerando la comunidad de dicho municipio, la misma que según Peñalosa, provocó las afectaciones presentadas el martes 28 de marzo.



“En Soacha han venido tolerando que los automóviles entren al carril de Transmilenio, entonces, los automóviles que comenzaron a entrar desde las 4:30 a.m., bloquearon el Transmilenio desde la estación León XIII hasta Santa Mateo”.



Por su parte, Rojas aclaró que a futuro planean judicializar a cualquiera que bloquee Transmilenio.



“Podremos foto comparendos a los vehículos que invaden los carriles del sistema”, agregó el Alcalde.



En este momento están cerradas las estaciones Bosa, Despensa, León XIII y San Mateo. Aproximadamente 70 mil personas se vieron afectadas durante los bloqueos.

Así se ha reportado la situación en redes sociales