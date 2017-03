Troncal del sur de TransMilenio se paralizó por bloqueos de usuarios

Bogotá vivió este martes una de las jornadas de movilidad más traumáticas de los últimos meses, por cuenta de los bloqueos que usuarios de TransMilenio comenzaron a las 4 a. m. en las estaciones San Mateo y León XIII de Soacha, y en el portal Sur, en Bogotá, y que luego se extendieron a otros puntos.

El hecho obligó a cerrar al menos 20 estaciones de la troncal sur, de manera intermitente, y llevó a que cerca de 236 mil usuarios resultaran afectados y la mayoría se desplazaran a pie desde Soacha hasta la escuela General Santander, en un tramo que supera los 7 kilómetros de distancia, para poder acceder a uno de los articulados, que realizaron retorno en ese punto o en la estación Santa Isabel.



El motivo de los bloqueos –que comenzó con la invasión de carros particulares a la troncal cuando aún no empezaba el servicio– fue una constante: que los buses no cumplen con la frecuencia, que el servicio no da abasto, que faltan alimentadores o que el pasaje está muy caro.



Y aunque algunos respondieron de manera pacífica, sentados sobre la calzada de TransMilenio, con carteles en donde expresaban su inconformidad, un grupo de encapuchados se enfrentó con palos y piedras al Escuadrón Antidisturbios (Esmad), que llegó luego de las 10 de la mañana al portal del Sur, para habilitar el paso de articulados por la autopista.

Los principales afectados al final del día fueron los ciudadanos que se transportan por la troncal del sur, que provienen de Soacha, Bosa y Ciudad Bolívar. Sin embargo, por la falta de salida de articulados del portal Sur, se retrasaron los servicios de toda la capital, lo que generó desazón en los usuarios.



El alcalde Enrique Peñalosa pidió disculpas por lo sucedido, explicó que están trabajando para mejorar el servicio y recalcó que en la línea que conduce a Soacha se ha mejorado la frecuencia de articulados. “Les vamos a dar a los ciudadanos el servicio que merecen”, indicó.



Además, rechazó los ataques violentos contra 24 buses, entre articulados y alimentadores del sistema, que resultaron con vidrios rotos, y cuya reparación asciende a los 35 millones de pesos. En la estación Sevillana, rompieron tres vidrios, lo que tiene un costo para la ciudad de 3 millones de pesos.



El servicio se normalizó en su totalidad hacia las 2 de la tarde, según informó TransMilenio.

El drama diario para subirse a un articulado

“Todas las noches no puedo descansar bien por miedo a levantarme tarde para ir a mi trabajo. Tengo que salir de mi casa en San Mateo a las 4 a. m., para poder llegar a las 8 a. m. a la calle 117, donde laboro”. Estas son las palabras de Juan Camilo Urán, un archivador y estudiante de derecho, quien, como muchos habitantes del sur de Bogotá y de Soacha, estaba desesperado ayer por no haber podido montarse a un articulado de TransMilenio.



Un caso similar vivió Jhonatan Martínez, un trabajador, quien aseguró que la situación es crítica todos los días. Por ejemplo, dice que debe esperar más de 40 minutos por un alimentador que lo acerque al portal del Sur, y en este punto, hasta 30 minutos por un articulado. “Esto necesita un nuevo modelo de servicio que piense en el usuario”, manifestó.



Por su parte, Rosalia Contreras, quien reside en Bosa Laureles, no pudo asistir a su trabajo debido al cierre del portal del Sur. “Esto se veía venir y más cuando le van a subir el precio a TransMilenio, sabiendo que los buses se demoran mucho en llegar y que dentro de ellos hay manoseos e inseguridad. Si yo pudiera coger un transporte distinto, lo haría”, manifestó la ciudadana, quien, en medio de los desmanes protagonizados por algunos usuarios, se quedó esperando que se normalizara el servicio.

‘Pedimos disculpas’, Peñalosa

“Pedimos disculpas, de ninguna manera estamos satisfechos con la operación del sistema y debemos mejorar”, así se pronunció el alcalde Enrique Peñalosa frente a la situación de este martes, que afectó la troncal sur, por donde se mueven 236.000 pasajeros entre las 5 a. m. y las 2 p. m.



Señaló que ya es costumbre que en la estación de León XIII, los vehículos particulares invadan el carril de los articulados y generen trancones.

Así mismo dijo que la troncal de Soacha es una de las que más mejoras ha tenido, pues aumentaron el número de torniquetes de 6 a 18, en la estación de San Mateo, lo que ha reducido los tiempos de ingreso de los usuarios al sistema de 50 a 20 minutos. Además, según la Administración, en este momento desde San Mateo salen 94 buses articulados por hora, es decir, 1 bus cada 38 segundos.



En los próximos años, “se construirán más troncales, por el corredor sur del ferrocarril y por la avenida Ciudad de Cali, que conectará a la gente de Soacha con la línea del metro”, recordó el mandatario.



Anunció que cualquier persona que bloquee el sistema o ataque buses será judicializada. La Fiscalía General dispuso tres fiscales exclusivos para este tema. Expresó que para evitar futuros desmanes por el alza de las tarifas, se destinarán 500 policías para reforzar la seguridad de algunas estaciones, ante los anuncios de ciudadanos de taponar las vías.

El detonante

Según explicó el Distrito, el colapso del servicio de este martes se originó porque carros particulares invadieron el carril preferencial de TransMilenio de la autopista Sur, lo que impedía el desplazamiento adecuado de los articulados. Estas demoras generaron la molestia de los ciudadanos, quienes bloquearon hacia las 6 de la mañana la estación León XIII, que queda justo entre el portal Sur y San Mateo, un punto clave para el flujo del sector. La reacción en cadena retrasó la operación de todo este corredor y de otros servicios de la ciudad, como en la calle 80 y en la avenida Suba, en donde hubo bloqueos intermitentes en horas de la mañana, pero que se superaron con prontitud.

Soacha pide no aumentar las tarifas

Por la falta de servicios alimentadores en Soacha, el alcalde de esa población, Eleázar González, le solicitó al Distrito que allí no aumente las tarifas, pues los ciudadanos deben pagar otro tipo de servicio para acercarse a las estaciones.



Según los cálculos de la alcaldía municipal, un soachuno está gastando al día, en promedio, 6.000 pesos, para usar el sistema. Explicó que su administración no está recibiendo las transferencias por parte de los operadores de TransMilenio, pero que aun así debe hacerse cargo del mantenimiento de las estaciones y del carril preferencial.



