Bogotá completa medio día de retraso en la recolección de basuras

Desde este lunes a las 6 de la mañana comenzó el bloqueo del relleno sanitario de Doña Juana, ubicado en el sur de Bogotá, por parte de habitantes de sectores aledaños al lugar.

El bloqueo ha ocasionado problemas en la recolección de basuras en Bogotá. Según testigos, los manifestantes detuvieron las máquinas que operan allí y han impedido que algunos carros recolectores salgan a realizar su trabajo.



La protesta, en la que unas 300 personas invadieron los predios de Doña Juana, se originó por el malestar que generó en las comunidades la proliferación de moscas en sus viviendas.



De acuerdo con Concesionario del Relleno Sanitario Doña Juana, el bloqueo -que se inició desde tempranas horas de la mañana- ha generado represamiento de, al menos, 200 carros recolectores, ocasionando "un retraso en la disposición de basuras de más de seis horas".

Son alrededor de 200 los vehículos represados en el sector de Mochuelo, en cercanía al relleno sanitario de Doña Juana. Foto: Yurani Muñoz





Durante la jornada también se han presentado dificultades de orden público, como lo manifestó el concesionario.



“La UAESP y el Concesionario del Relleno Sanitario Doña Juana, CGR, apoyan las protestas pacíficas, pero condenan los actos delictivos que han surgido en las últimas horas y hasta el momento dejan tres bulldozer inmovilizados, una planta eléctrica destruida, dos reflectores de luz averiados y una volqueta desmantelada”, indicaron en un comunicado.

En Mochuelo la comunidad d Ciudad Bolívar debe sufrir los males de doña Juana por eso hoy se movilizan. Hay 4 detenidos. Exigimos soluciones pic.twitter.com/dYrQOea1mf — Diego Pinto Millán (@DiegoPintoMi) 14 de agosto de 2017

La imagen: son las moscas que invaden por millones el relleno sanitario de Doña Juana. Los residentes cerca al lugar, protestan a esta hora. pic.twitter.com/9m4n4mPyWF — Álvaro Aldana. (@alvaro_aldana) 14 de agosto de 2017

Yanlicer Pérez, Subdirector de recolección, barrido y limpieza de la UAESP, manifestó que está en riesgo la recolección de basura en Bogotá.



“Hacemos un llamado a no afectar a los más de 8 millones de habitantes del Distrito Capital, ya que si no se normaliza el servicio la recolección de desechos no se podrá llevar a cabo", señaló.



A diario, Doña Juana recibe 6.500 toneladas de residuos de los bogotanos y de, al menos, siete municipios aledaños a la ciudad a los que se les presta el servicio.



Pérez añadió que se reconoce la problemática y que se está trabajando en la mitigación de moscas en el sector a través de fumigación con un dron.

Piden presencia del alcalde Peñalosa

Yurani Muñoz, líder de la comunidad del sector Mochuelo que encabeza la protesta, manifestó que piden la presencia del alcalde Enrique Peñalosa para levantar el bloqueo que se inició a las 6 de la mañana.



De acuerdo con Muñoz, la presencia de Peñalosa es vital para la comunidad teniendo en cuenta que en muchas oportunidades se han reunido con voceros sin llegar a soluciones que convenzan a los afectados.



También, manifestó que hacia las 5 de la tarde se presentó un enfrentamiento entre la comunidad y el Esmad, dejando algunas personas lesionadas.



La líder de la manifestación agregó que continuarán con el bloqueo durante la noche de este lunes. Además, indicó que se está permitiendo el paso de los vehículos recolectores para que hagan la disposición de las basuras.



ELTIEMPO.COM y BOGOTÁ