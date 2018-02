Usuarios de TransMilenio protestan en la autopista Sur

14 de febrero 2018 , 10:49 a.m.

Cientos de manifestantes bloquean a esta hora algunas estaciones del sistema TransMilenio en la autopista Sur. Los usuarios protestan por el alza en el pasaje y por la falta de frecuencia de articulados.

Esta es la segunda jornada de desmanes que se vive en este mismo punto, tras la reportada el viernes pasado. A través de redes sociales varios usuarios envían fotografías y videos que evidencian la confrontación que según TransMilenio, ha afectado la operación del sistema.



"Si te movilizas por la Troncal Sur te informamos que se presentan bloqueos y suspendemos operación desde la estación Alquería hasta San Mateo. Hacemos retorno en la estación General Santander", reportaron en TM hace pocos minutos.

Al lugar ya llegaron miembros del Esmad para intentar controlar la situación.

Dentro de las solicitudes de los usuarios de Soacha es que haya más frecuencia de las rutas que transitan por allí. "Esto ya no es un pueblo, es una ciudad. Tienen solo dos servicios a Bogotá, pero no salen constantemente", dijo uno de los ciudadanos inconformes.



“Mis peticiones es que haya más coordinación entre Soacha y Bogotá, lamentablemente es triste lo que vivimos, nos toca pagar a diario 7.000 pesos de transporte, y a un así no estamos recibiendo el servicio que deberíamos tener", comentó otro al explicar que muchas personas, para llegar a la estación de TransMilenio, deben pagar a veces dos transportes.

Siguen los bloqueos en el municipio de Soacha en la estación Terreros de @TransMilenio. Usuarios aseguran que la poca regularidad en el servicio es diaria. Nuestro periodista @Giobayonaprensa está en el lugar de la noticia#DóndeEstán⁉️ pic.twitter.com/iFvCOnDnYR — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) 14 de febrero de 2018

