Los ajustes claves en la nueva norma de bicitaxismo

Jairo Aguilera, representante de la Asociación Bogotana de Tricimóviles, que reúne a 150 bicitaxistas del sur de Bogotá, tendrá por fin una hoja de ruta para formalizar su trabajo y prestar el servicio de transporte público de pasajeros.



Él, quien lleva 15 años pedaleando para ganarse el sustento, al igual que sus cerca de 1.800 colegas que laboran en distintas zonas de la capital, quedaron cobijados por la resolución 0003256 del 2018, emitida el pasado fin de semana por el Ministerio de Transporte y que no solo autoriza sino que regula esa forma de movilidad: triciclos o tricimóviles no motorizados, y tricimóviles con pedaleo asistido (eléctrico, con un peso no mayor a 270 kilos), quedaron incluidos en el documento.

Los aparatos que usen motores de combustión quedan definitivamente excluidos y no podrán circular.



Aunque en julio pasado esa entidad había publicado el borrador del documento, lo cierto es que este cursó su trámite ante el Departamento de la Función Pública y la Superintendencia de Industria y Comercio, con lo cual queda en firme. Eso significa que desde la fecha y hasta dentro de un año, tanto el Distrito como los bicitaxistas cuentan con un periodo de transición, en el cual se deben empezar a cumplir los lineamientos.

Requisitos

Entre las novedades del texto final, incluidas tras la petición de las partes interesadas, hay cuatro que se destacan:



1. No solo empresas legalmente constituidas podrán postularse para ofrecer el servicio, sino también personas naturales y jurídicas legalmente constituidas.



2. El número de vehículos que puede tener una empresa para la operación deberá responder al que se le autorice como capacidad transportadora específica, no el que el privado quiera poner en funcionamiento.



3. Las solicitudes de habilitación para funcionar, cumpliendo con unos requisitos específicos (como licencia de conducción), serán respondidas por la autoridad en un plazo máximo de 90 días.



4. A las empresas les exigirán la aportación de su organigrama.



Con lo anterior, lo próximo que debe adelantarse (a más tardar en seis meses) es un estudio a cargo de la Secretaría de Movilidad, en el que deben quedar claras las estructuraciones técnica, legal y financiera con las que se prestará el servicio. O sea, en qué lugares específicos podrán funcionar y con qué tarifas, entre otros puntos.



La entidad distrital indicó que se “encuentra haciendo la revisión detallada de la última versión de la resolución con el fin de determinar las implicaciones de esta. Tan pronto tengamos detallada esa revisión, nos pronunciaremos”.



Por su parte, Aguilera comentó: “La estábamos pidiendo hace años, así nos podremos organizar mejor. Las exigencias las vemos factibles y nos acogeremos, para prestar el servicio en puntos donde no llega el SITP”.



El documento distingue con claridad tres zonas en las que se podrá entrar a operar estos vehículos: en los tramos que sumen hasta 1,6 kilómetros desde o hasta un sistema masivo de transporte, como servicio complementario; en zonas en las que por sus condiciones particulares se imposibilita la prestación del servicio de transporte y, finalmente, en zonas turísticas o de conservación patrimonial.

Aguilera manifiesta verle futuro al bicitaxismo en las dos primeras zonas, pero no cree que en los espacios turísticos vaya a funcionar. Una vez se adelante el estudio se definirá al respecto.



Un elemento que han acogido con beneplácito los expertos y bicitaxistas es la incorporación de una plataforma tecnológica, que será generada por la Administración y a través de la cual se gestionará, ordenará y vigilará este servicio.

Debe quedar claro en qué lugares específicos podrán funcionar y con qué tarifas, entre otros puntos FACEBOOK

TWITTER

Lo que se hará con la ‘app’

Aunque varios expertos consultados por EL TIEMPO coinciden en que exigir una tarjeta de operación a los bicitaxistas, además de la app móvil, se convierte en algo accesorio, también apuntan que la plataforma tecnológica es una herramienta esencial para garantizar un buen servicio.



Estas son algunas de las posibilidades que tendrá la aplicación:



1. Deberá permitir solicitar el servicio, estimar el tiempo del trayecto, identificar por proximidad, notificar la persona natural o jurídica habilitada que prestará el servicio y registrar el valor del servicio.



2. Permitirá al usuario realizar la calificación del conductor y la personas natural o jurídica habilitada que le presta el servicio.



3. Registro de la persona natural o jurídica habilitada para prestar el servicio.



4. Permitirá el registro y actualización de equipos utilizados en el servicio.



5. Registrará y actualizará los seguros de los vehículos.



6. Registro y actualización de los mantenimientos de los vehículos.



“El año que viene (el periodo de transición) seguramente va a mejorar la operación si se discute bien con los bicitaxistas, pero después va a ser difícil que una nueva operación cumpla con todo lo que pide la resolución, además de lo que diga el estudio que debe efectuar Movilidad. Creo que se van a encontrar contradicciones entre lo que ya definió la resolución y lo que el estudio encuentre que sería más eficiente”, apuntó uno de los expertos consultados, quien pidió reserva de su nombre.



En lo referente a la posible integración de este nuevo modelo de bicitaxismo con el SITP, apuntó que es difícil porque el modelo financiero debe ser distinto, pero, “en principio, todos los sistemas de transporte público de una ciudad (así sean bicicletas públicas, bicitaxis o cables) deberían tener integración del modo de pago. La diferencia de tarifa es un tema difícil”.

BOGOTÁ

Felipe Motoa Franco

En Twitter: @felipemotoa