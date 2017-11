Movilidad cumplió con 50 % de bicicarriles anunciados para septiembre

El compromiso de la Secretaría de Movilidad de volver permanentes los cuatro bicicarriles que se usaron dentro de una prueba piloto en las carreras 11 (entre calles 100 y 116), 16 y 19 (entre calles 36 y 66) y la calle 64 (entre carreras 11 y 19) se ha cumplido de manera parcial. Dos corredores, el de la carrera 11 y el de la calle 64, fueron adecuados completamente con los requerimientos técnicos que los hacen seguros para los biciusuarios.

Mientras tanto, el carril exclusivo para las ciclas en la carrera 19 (entre calles 36 y 45 D) fue intervenido con señalización en campo, pero falta acabar la intervención entre las calles 45 D y 66.



A su vez, sigue en funcionamiento el corredor de la carrera 16, con los llamados maletines naranjas que se usan de forma provisional para separar el tráfico vehicular, pero que son vulnerados por motociclistas, conductores de carros y vecinos que los mueven según su antojo.



El pasado 29 de agosto EL TIEMPO publicó el artículo ‘Chambonadas en los nuevos bicicarriles’, en el que se daba cuenta de las faltas de los conductores de automotores en relación con esos corredores. En diferentes horas del día, sobre todo las motos, usaban estos pasos prohibidos como autopistas, situación que ponía en riesgo la seguridad de ciclistas y peatones. También, los carros convertían los bicicarriles en bahías de parqueo.

La calle 64, entre carreras 11 y 19, quedó con infraestructura óptima para los biciusuarios. Foto: Felipe Motoa / EL TIEMPO

Frente a la evidencia de estas situaciones, sobre las cuales los biciusuarios reclamaron que se adecuaran los corredores con infraestructura que garantizara su uso correcto, el gerente de la Bicicleta (oficina de Movilidad), David Uniman, se comprometió a gestionar las intervenciones. El mismo servidor público apuntó, en un artículo de seguimiento que se publicó el 1.° de septiembre, que la señalización contaría con bordillos no traspasables (tachones de mayor dimensión, que protegen al ciclista al dividir la ciclorruta de la calzada vehicular), en remplazo de los conocidos maletines (elementos plásticos fácilmente removibles). Esas obras, indicaron en su momento, estarían listas al finalizar septiembre.



Como se advirtió al inicio, la intervención se realizó en los 1,5 kilómetros de la carrera 11, entre calle 100 y 116. Esta es la impresión ciudadana: “Uso mucho la carrera 11 porque vivo en la 129 y me muevo hacia el sur en la bicicleta. Este carril para las ciclas quedó excelente, porque ahora quedó conectado con el que hace tiempo existe desde la 100 hacia el sur. Busco los bicicarriles porque no me gusta ir en la vía con los carros”, comentó Guillermo Ramírez, trabajador independiente, de 59 años. Durante las horas pico, unos 650 biciusuarios se movilizan por ese corredor exclusivo.



Panorama similar se encuentra en la calle 64 ( tramo de 800 metros) y en la parte sur de la carrera 19, que ahora gozan de bicicarriles amplios para que circulen hasta dos bicicletas en paralelo. Los segregadores viales (en remplazo de los maletines) cuentan con reflectores de luz que aumentan la seguridad y además evitan que la vía ciclística sea invadida.



“Muy bien, antes movían los maletines y nos angostaban el carril, pero estos nuevos separadores no los mueve nadie”, expresó Juan Camilo Reyes, quien usa esos corredores.

Los bicicarriles de las carreras 16 y 19 (foto). entre calles 36 y 66, aún se prestan para chambonadas, como la invasión de motos y parqueo. Foto: Felipe Motoa / EL TIEMPO

Contraste

La insatisfacción para los mismos biciusuarios que aplauden las intervenciones llega al circular por la carrera 16 y por el tramo sin optimización en la carrera 19. “Si arreglaron los tramos de la 11 y de la calle 64, ¿por qué no arreglan todo lo de las carreras 16 y 19?”, pidió Daniel Riaño, usuario de bicicleta.



Estos bicicarriles han tenido incrementos en el uso de hasta 81 por ciento de una semana a otra, según Movilidad. Ese despacho dijo que las obras sí continuarán “por tramos, siguiendo con la carrera 19. El proyecto incluye conexiones en el norte y el sur, que mejorarán la conectividad y las condiciones de seguridad vial”.



Además explicaron que las intervenciones cumplen con los elementos básicos del diseño de ciclorrutas: coherentes, directas, seguras y cómodas. Esta vez no dieron una fecha de entrega final.



FELIPE MOTOA FRANCO

EL TIEMPO

Twitter: @felipemotoa