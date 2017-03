Este barrio de Ciudad Bolívar lleva dos años sin homicidios

Está en la parte alta de Ciudad Bolívar, la localidad más violenta de la capital (cerró el 2016 con 244 homicidios) y donde el 96 por ciento de sus habitantes pertenecen a estratos bajos. Allí, en un área de 8,9 hectáreas, viven unas 4.000 personas. El barrio cuenta con todos los servicios, pero hay calles enteras sin pavimentar. Los perros deambulan por las esquinas y el transporte público no existe.

Pese a tantas precariedades, sus habitantes se sienten orgullosos: completan dos años sin registrar un solo homicidio en sus calles.



El último muerto del que tienen recuerdo fue un joven asesinado en medio de una pelea de pandillas en el 2014. Pese a esto, y de acuerdo con datos proporcionados por la Policía Nacional a la Fundación Ideas para la Paz (FIP), corroborados por los residentes, en este sector de Ciudad Bolívar no hay homicidios desde el 2015.



Mantenerse al margen de la violencia no es fácil, máxime cuando al barrio y sus habitantes los rondan actividades criminales que se desarrollan a su alrededor: expendios de estupefacientes, adictos y ladrones que deambulan en la zona de Tres Reyes y en la comuna de Cazucá, en Soacha, Cundinamarca, epicentros de actividades criminales, según señalan ellos.



“No han matado gente del barrio, pero en la canaleta que da con Tres Reyes, hace como tres meses aparecieron unos muertos. No eran de acá en cualquier caso. Lo que sí llega es mucho ladrón que roba para tener lo de su dosis”, contaron algunos residentes que prefirieron omitir sus nombres.



En el Espino I solo se cuenta con un cuadrante de la Policía, su principal protección. “Cuando capturan a un ladrón, a ellos (los uniformados) les toca quedarse con el delincuente; a veces tienen que darles comida y llevarlos a judicializar. Nadie les devuelve esa plata. Ellos hacen su trabajo, pero muchas veces están maniatados”, aseguran.



El acceso al barrio se hace tras subir por una loma empinada que reta el motor de cualquier vehículo. No hay frentes de seguridad ni nada parecido. Entonces, ¿cuál ha sido el secreto para vivir sin homicidios?



Según sus habitantes, ha sido la unión y el trabajo comunitario. “Siempre les digo que hay que tolerarnos. No todos tenemos el mismo genio, pero debemos colaborarnos entre vecinos”. Esto es lo que siempre repite en reuniones con la comunidad Ana Lucía Rodríguez, la presidenta de la junta de acción comunal, quien vive allí desde hace 20 años.



Según dice, los lazos que se forjaron entre los residentes les permitieron vivir en paz: “En el barrio nos conocemos entre nosotros, sabemos quiénes somos y de dónde venimos. Eso ayuda mucho porque estamos alerta si a un conocido le van a hacer algo. Y a las personas que llegan a arrendar casas se les dice que somos una comunidad de gente trabajadora, de bien y que no quiere problemas”.



Historia de sacrificio

Como ocurrió en buena parte de Ciudad Bolívar, a este sector llegaron personas de otras regiones del país desplazadas por el conflicto o en busca de una mejor calidad de vida para sus familias.



Los primeros pobladores arribaron a El Espino I en 1995, y buena parte de ellos provenían del Tolima; desde entonces, todo ha sido una constante lucha para mejorar sus condiciones de vida: a principios del siglo XXI pasaron de vivir en casas de lata en terreno escarpado a tener todos los servicios públicos. Y recientemente, a tener vías de acceso pavimentadas.



“En el 2000 llegó la electricidad y en el 2008 tuvimos acueducto. Acá tocaba subir el agua en burros. Incluso nos tocaba lavar la ropa lejos. El doctor David Luna nos colaboró mucho para poder construirlo. Ahora tenemos de todo, solo nos faltan unas buenas rutas de buses”, agregó Rodríguez.



Por eso recuerdan agradecidos a los gobernantes que les han llevado progreso: “El alcalde Petro le metió algo de vías al barrio. Ahora, Dios quiera que suceda lo que dijo el doctor Enrique Peñalosa de que quiere ver esta loma mejorada y que va a terminar las vías”, afirmó la líder.



El proyecto más ambicioso en la zona es la consolidación del parque metropolitano Altos de la Estancia, lugar de donde se reubicaron más de 800 familias porque era una zona en riesgo de deslizamiento.



De otro lado, aspiran este año a terminar de adecuar la subestación de policía, que precisamente se ubicó entre El Espino y el barrio Tres Reyes.



Quieren seguir siendo uno de los barrios más pacíficos de la localidad, por lo que piden instalar cámaras de seguridad y tener más sitios de esparcimiento para los menores, que los alejen de la droga y la delincuencia.

En el 2016 hubo 635 sectores sin asesinatos

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, en Bogotá no se registraron homicidios en 635 sectores catastrales, que equivalen a barrios. No obstante, aclararon que la categoría ‘barrio’ corresponde a los nombres informales que les dan los ciudadanos a los lugares que habitan, por lo que los sectores catastrales permiten una georreferenciación más exacta de los sitios donde no ocurrieron homicidios.



En este caso, las localidades que más registraron asesinatos el año pasado cuentan, a pesar de todo, con zonas en las que no hubo asesinatos. En este sentido, Bosa tuvo 47 sectores en los cuales no se perdieron vidas; Ciudad Bolívar, 67; Kennedy, 86; Rafael Uribe Uribe, 29 y Usme, 85.



Si en esas localidades se consigue reducir este delito, el impacto se sentirá en la tasa general de Bogotá, que el año pasado cerró en 15,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que, según los estándares internacionales, equivale a una epidemia.



BOGOTÁ