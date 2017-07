El barrio Bosque Calderón Tejada en Bogotá será legal

“De niña iba a lavar la ropa y a buscar el agua para la casa en la quebrada de Las Delicias. Cocinábamos en leña y como no teníamos luz, los abuelos inventaban historias de las noches oscuras”.



Este es el recuerdo de Marta Inés Díaz de los inicios del Bosque Calderón Tejada de la localidad de Chapinero y en el que vive desde hace 59 años. Ese pasado hizo que ella y sus vecinos no abandonaran el territorio cuando la Policía llegaba a sacarlos o cuando los privados los visitaban para ofrecerles dinero a cambio de sus casas.

Este barrio, con aproximadamente 80 años de existencia, por fin será legalizado el primer semestre del 2018, según el alcalde Enrique Peñalosa. “Nosotros hemos luchado por el Bosque porque tenemos una historia que se construyó desde que vivíamos en piso de tierra hasta ahora que tenemos baldosa. Todo lo que tenemos ha sido con nuestro esfuerzo físico y económico”, dijo la mujer.



Bosque Calderón no cuenta con parques, espacios deportivos, jardines infantiles o puestos de salud cercanos. En este sector, ubicado en el oriente de la ciudad, hay zonas en las que aún no hay gas natural o alcantarillado. “Por eso todas sus aguas residuales van a la quebrada, contaminándola”, menciona Díaz, quien además es presidenta de la junta de acción comunal. Además, el barrio solo tiene una vía de acceso, la única que está pavimentada. “Hemos luchado por tener nuestra carretera, conseguimos hacerla de las sobras del pavimento de construcciones en la ciudad”.



Al no estar legalizados ni tener títulos de propiedad, el Distrito no puede invertir en el sector y tampoco la empresa privada o las ONG. Por eso, Díaz cuenta que aunque una empresa quería instalarles un jardín infantil, no pudieron hacerlo porque es un barrio de nadie. “Aquí todos sabemos que el terreno es de todos, es de la Junta, pero como no hay nada escrito no nos pueden ayudar”.



La presidenta asegura que un jardín es indispensable. “Para ir a trabajar, las mujeres tienen que dejar los hijos con los vecinos porque al más cercano se llega en buseta y no les alcanza el sueldo para eso”.



Ella cuenta que recogieron fondos para adecuar una casa prefabricada de dos pisos que una ONG sueca les donó hace 15 años; sin embargo, el Bienestar Familiar les informó que no invirtieran en ella pues no era apta para recibir a los menores de edad. “Nos resignamos. Si seguíamos adelante nos lo podían cerrar, por eso seguimos con el mismo problema”.

La solución

Con la promesa de legalización que hizo el alcalde Enrique Peñalosa, los habitantes que desde hace 30 años esperan que el Bosque sea reconocido como barrio, empiezan a soñar. Omar Agudelo, quien lo habita desde entonces, espera que el dirigente haya tomado nota de sus necesidades. “Ojalá en los próximos meses todas se hagan realidad”, asegura.



Dentro de los compromisos de la administración está iniciar las obras de limpieza de la quebrada Las Delicias en los próximos tres meses. También construirá una cancha de fútbol, instalará cámaras de seguridad y pavimentará sus calles. Los habitantes esperan que estos proyectos les mejoren la calidad de vida.



El barrio Bosque Calderón se hizo tristemente célebre en diciembre del año pasado, después de la muerte de la niña Yuliana Samboní, la menor víctima de abuso sexual a manos de Rafael Uribe Noguera.



BOGOTÁ