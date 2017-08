Así se vivió el foro ¿Para dónde va Bogotá?

En un mismo escenario coincidieron este miércoles expertos, concejales, secretarios del despacho, medios de comunicación y el alcalde Enrique Peñalosa. Ocurrió en la Universidad del Rosario, que junto con EL TIEMPO y la Fundación Konrad Adenauer promovían el foro ¿Para dónde va Bogotá?

El evento, en palabras del rector Juan Manuel Restrepo, pretendía promover un debate “más técnico” y menos pasional sobre la ciudad. En ello coincidió Luis Guillermo Plata, de ProBogotá, que prefirió ver el vaso medio lleno y dijo que la ciudad no está bien, pero sí mejor que antes. También señalo que lo que menos le conviene a la capital hoy es una revocatoria del actual mandatario, “eso sería paralizar a la ciudad”, anotó. En contraste, la representante Clara Rojas dijo que la ciudad no va bien particularmente en temas sociales y llamó la atención sobre la inseguridad.



Eduardo Behrentz, vicerrector de la universidad de los Andes, llamó a hacer una reflexión sobre la manera como la administración maneja los indicadores del aire, pues, a su juicio, es un error promediar los resultados cuando la realidad es distinta en diferentes sectores. Al mismo tiempo, dijo que la corresponsabilidad ciudadana era clave para construir ciudad y advirtió que los comportamientos de la gente no pueden estar sujetos a “si nos gusta o no el gobernante de turno”.



Para Hubert Gehring, representante de la Konrad Adenauer, Bogotá es un referente de los problemas de movilidad de la región, pero al mismo tiempo destacó la apuesta por la recuperación del centro.



Peñalosa reiteró sus apuestas por una ciudad más igualitaria, que incluye amplios corredores verdes, espacio para las bicicletas, vías para mejorar la movilidad y TransMilenio por la carrera 7.ª. “Eso tiene un costo político –dijo–, pero es preferible asumirlo que ver paralizada en poco tiempo la 7.ª”.

