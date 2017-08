En primeros 8 días se han puesto 3.867 multas por Código de Policía

Veinte infracciones por hora, 483 por día y 3.867 entre el primero y el 9 de agosto impusieron las autoridades a los infractores del nuevo Código de Policía en Bogotá, luego de terminar la etapa de comparendos pedagógicos y comenzar la aplicación efectiva de las multas.

Las infracciones relacionadas con el espacio público, contenidas en el artículo 40 del Código, como su ocupación ilegal, el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas y realizar las necesidades fisiológicas en parques, andenes y demás son las conductas en las que más han incurrido los ciudadanos. Hasta el momento se han impuesto 2.028 comparendos por este tema.



La situación de los vendedores ambulantes en la ciudad sigue preocupando, pues en las diferentes localidades hay gran número de ellos que no se han acogido a las oportunidades laborales del Distrito y siguen invadiendo el espacio público, según información de la Policía.



“La invitación es para que estas personas que son vendedores ambulantes acudan a la Defensoría del Espacio Público o al Instituto para la Economía Social, Ipes, para que realicen los procedimientos debidos y así poder aprovechar las oportunidades que se les ofrece y que ordena la Corte Constitucional”, afirmó el coronel Hernán Meneses, jefe jurídico de la Policía de Bogotá.



El oficial reiteró que el procedimiento con los vendedores está reglamentado por una sentencia de la Corte que indica que solo quienes ya hayan sido beneficiarios de alguno de los empleos que ofrece la Administración y siga invadiendo las calles podrá ser multado, mientras que los otros deben recibir solo un llamado de alerta.



Los comportamientos relacionados con riñas, enfrentamientos violentos, porte de armas, amenazas y agresiones físicas, bien sea en calidad de autor o incitador, según el Artículo 27 de la ley, son las segundas infracciones en las que más incurren los bogotanos. En estos primeros ocho días, los inspectores de Policía han legalizado 767 comparendos.



En tercer lugar se encuentran las multas por irrespetar a las autoridades, desacatar una orden o impedir que realicen su trabajo: se han impuesto 256 multas.



De acuerdo con lo que dice en el Artículo 146, los comportamientos que van en contra de la buena convivencia en los sistemas de transporte particular y público le provocarán al infractor una multa tipo 1 o 2, cuyos montos van entre 98.362 y 196.720 pesos; de esos comparendos se han generado hasta el momento 278.



Finalmente van 222 multas por comportamientos como “vender, procesar o almacenar productos alimenticios en sitios no permitidos” o “quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde”, que no cumplen con la norma y afectan la actividad económica.



Por su parte, la Secretaría de Seguridad no cuenta todavía con un reporte de cuántos infractores se han inscrito en los cursos pedagógicos para conmutar sus multas, y extiende el llamado para que lo hagan en las Casas de Justicia de Los Mártires, Suba Pontevedra, Fontibón, Kennedy y Usme.



