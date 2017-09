Reconocen el buen comportamiento de los bogotanos en misa campal

Justo cuando los juegos pirotécnicos le dieron punto final a la jornada de la misa campal, no había otro tema de conversación entre los asistentes que la buena organización y el ambiente de paz que se vivió durante la eucaristía. “Estamos felices por todo lo que hizo el papa Francisco, fue un líder maravilloso que nos inspiró a comportarnos como una familia”, dijo el alcalde Enrique Peñalosa a EL TIEMPO.

Para él, el éxito se debió al buen comportamiento cívico y al carisma de Pontífice. “Quiero agradecerles a todos los funcionarios, al gerente Ignacio De Guzmán y al director del IDRD Orlando Molano que ya no camina sino levita”, dijo en medio de risas.



Los comentarios también llegaron por parte de la delegación del Vaticano no solo por la multitudinaria asistencia sino por el orden y la belleza de las presentaciones culturales. “Nos quitamos el sombrero, fue un éxito impresionante. Esta felicitación va a ser pública en los medios de comunicación del Vaticano. La ciudad fue una de las mejores dentro de las 29 en las que ha estado el Papa”, dijo Guillermo Zuluaga, refiriéndose a un comunicado que llegó a la Presidencia.



No es para menos. Un millón trescientas mil personas entraron al parque Simón Bolívar en orden y ni la lluvia los hizo desistir de escuchar las palabras del Pontífice.



Era claro que las medidas implementadas por la Administración funcionaron, incluso, algo tan difícil como permitir que los adultos mayores, que fueron más de 12.500, pudieran acceder a los baños o que los enfermos y desmayados fueran atendidos si había novedad era algo que ya tenían previsto las Secretarías de Integración Social y Salud.



“Los más vulnerables fueron los invitados de honor. 1.200 servidores estuvieron para atenderlos”, dijo María Consuelo Araújo, secretaria de Integración Social.



De Guzmán, gerente encargado del evento, y quien para muchos fue gestor de este triunfo, dijo que hay que reconocer el esfuerzo que hizo la Iglesia Católica al llevar de forma organizada a varios de los invitados, unas 12.500 personas. “Este es un ejemplo de que Bogotá puede liderar eventos de esta magnitud siempre y cuando haya un buen comportamiento ciudadano, como el que hubo en la misa. Yo solo fui como un director de orquesta, guiaba con una varita pero en realidad es mucha a la gente a la que hay que agradecerle”, dijo De Guzmán.

Agregó que parte de éxito se debe a la planeación milimétrica y detallada de todo el plan de movilidad y logística. Aceptan que los nervios fue lo más difícil de manejar porque siempre se imaginaban la peor hipótesis. “Teníamos que estar preparados pero terminó siendo el mejor escenario”.



Ni qué decir de los actos culturales. “La Orquesta Filarmónica de Bogotá fue magistral, el sonido estuvo impecable, la canción de Maía fue conmovedora. Debo también agradecer a la secretaria de cultura María Claudia López”, dijo Peñalosa. Las baja en los homicidios fue alentador porque no se reportaron decesos por causas violentas. “Medidas como la ley seca, sirvieron. No había gente tomando ni peleando”.



La evacuación del parque fue perfecta. Había personal de logística suficiente y se establecieron flujos peatonales que permitieron copar la capacidad de la avenida 68 en su totalidad por los asistentes a pie. A las 8:30 todo se cumplió como estaba previsto.



“La salida estuvo tranquila, hay muchas puertas habilitadas. La misa pagó todo, fue muy linda”, dijo Alison Castañeda, quien fue al parque con su mamá desde Soacha.



“Lo que nosotros hicimos fue trabajar como los buenos empleados que somos de los ciudadanos”, dijo el Alcalde.



